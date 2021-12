„Gatsby al Turciei”, un om de afaceri care a spălat miliarde de dolari pentru Iran, duce o viaţă de lux la Miami sub protecţia SUA

Arestat de FBI în 2016 pentru acuzaţii de participare la o schemă de ocolire a sancţiunilor americane asupra Iranului prin intermediul unei bănci de stat turce, Zarab, 38 de ani, a încheiat o înţelegere cu procurorii americani în schimbul recunoaşterii vinovăţiei şi cooperării, şi în aşteptarea procesului are o viaţă bună la Miami.

Reza Zarrab s-a născut în Iran din părinţi azeri şi s-a stabilit la Istanbul unde încă din adolescenţă a intrat în afaceri alături de membri ai familiei. S-a căsătorit cu o vedetă pop din Turcia cu care are un copil. În 2007, a primit cetăţenie turcă printr-o derogare specială însă a fost acuzat că a plătit 1,5 milioane de dolari pentru ea.

În 2013 a izbucnit un scandal de corupţie privind implicarea băncii turce de sta, Halkbank, în transfer ilicit de bani în Iran, în sfidarea sancţiunilor americane, prin companii paravan din mai multe ţări, inclusiv Turcia, care au cumpărat aur.

Zarrab care era asociat în afaceri cu miliardarul şi magnatul iranian Babak Zanjani, condamnat la moarte pentru corupţie, a fost descoperit de serviciile de securitate turce că se afla în legături de corupţie cu câţiva miniştrii ai cabinetului de atunci al actualului preşedinte al Turciei. Arestat în urma unei decizii judecătoreşti, a fost eliberat două luni mai târziu, în februarie 2014. Suspecţi în schema de spălare a banilor pentru Iran au fost şi fiii acestor miniştri, dar şi directorul general al Hallbank, Suleyman Arslan.

„Legături strânse” cu Erdogan

Pe atunci premier Recep Tayyip Erdoğan a oprit ancheta judiciară motivând un puci în justiţie împotriva guvernului său iniţiat de mişcarea liderului opoziţiei, un predicator islamist în exil în SUA, şi a demis procurori şi anchetatori de poliţie. Deşi patru miniştri au fost demişi sau au demisionat după acuzaţii că au primit mită chiar şi de 50 de milioane de dolari în cazul ministrului economiei Zafer Caglayan, parlamentul unde partidul premierului era majoritar a votat împotriva ridicării imunităţii şi astfel a urmăririi penale.

Arestat pe 19 martie 2016 pentru conspiraţie prin compania sa auriferă la ajutarea Iranului să scape de sancţiunile americane, a fost inculpat pentru capete de acuzare care i-ar putea aduce 75 de ani după gratii.

Procurori americanii au adus dovezi ale legăturilor sale „strânse” cu familia preşedintelui turc Erdoğan, inclusiv o donaţie de 4,5 milioane de dolari fundaţiei soţiei acestuia.

Deşi preşedintele turc a comentat arestarea acestui iranian cum că „nu e un caz care să intereseze Turcia” i-a cerut vicepreşedintelui american de atunci Joe Biden să-l elibereze pe Zarab şi să-l demită pe procurorul de caz. Donald Trump a fost cel care a dat curs cererii lui Erdoğan eliberându-l din funcţie pe Preet Bharara.

Un alt protagonist al reţelei şi colaborator al lui Zarrab, directorul adjunct al Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, a fost şi el arestat de SUA în martie 2017 din cauza aceloraşi acuzaţii de conspiraţie. Ulterior, SUA i-au acuzat şi pe ministrul turc al economiei, ca şi pe managerul general al Halknank Suleyman Aslan.

Metin Topuz, un angajat turc al Consulatului General al SUA la Istanbul, a fost arestat pe 4 octombrie 2017 pentru spionaj, apartenenţă la o organizaţie teroristă şi furnizarea dovezilor anchetei de corupţie din 2013 către SUA. În mandatul de arestare se subliniază că principalii suspecţi ai anchetei de corupţie din 17 decembrie au fost „agenţii străine de informaţii şi alte ţări”.

Zarrab a ajuns în 2017 la o înţelegere cu procurorii americani şi a depus mărturie împotriva directorului adjunct al HalkBank Atilla. Drept răspuns guvernul turc i-a confiscat toate bunurile din Turcia, inclusiv cele ale familiei şi soţiei sale.

Miliarde de dolari spălaţi pentru Iran

Procurorii americani estimează că reţeaua la care a participat omul de afaceri a mutat cel puţin 20 de miliarde dolari în Iran doar între 2010 şi 2015.

Reza Zarrab a primit o identitate falsă în schimbul depoziţiilor sale şi are o viaţă activă la Miami şi inclusiv afaceri care ar putea fi un alt paravan pentru spălare de bani.

O investigaţie a unor organizaţii anticorupţie şi a jurnaliştilor de la Miami Herald a descoperit că Zarrab ar avea în continuare legături cu reţeaua sa de crimă organizată, primind transferuri de bani de la persoane fizice din Turcia.

O afacere cu cai la Miami

El a folosit mai multe identităţi false pentru a-şi deschide o afacere cu cai de curse. În prezent locuieşte într-un cartier rezidenţial din Miami, într-un apartament de lux care se închiriază cu 10.000 de dolari pe lună. Cu tavane înalte de trei metri, lift privat, băi elegante, apartamentul are acces la piscină şi e promovat inclusiv cu fotografii înrămate ale familiei omului de afaceri.

Jurnaliştii de la Miami Herald l-au observat vorbind la telefon în turcă şi urcând într-un Cadillac Escalade cu şofer.

În aşteptarea unei sentinţe în procesul intentat Halkbank, Zarrab duce o viaţă de lux din care o parte e finanţată prin transferuri de bani din Turcia.

În contextul în care Zarrab va depune mărturie la acel proces senatorii americani şi-au exprimat preocuparea faţă de modul în care justiţia americană gestionează cazul şi o aparentă interferenţă politică în favoarea Turciei.

„Asta e cea mai mare schemă de evaziune a sancţiunilor din istoria SUA, iar posibilitatea ca sistemul financiar al SUA să fie utilizat pentru a facilita tranzacţii necorespunzătoare pentru Reza Zarrab şi alţi co-conspiratori merită atenţia imediată a oficialilor americani”, spune preşedintele Comisiei de finanţe a Senatului SUA, Ron Wyden.

La o săptămână de la înţelegerea cu procurorii americani, o persoană cheie din cercul său intern, omul de afaceri iranian Amir Fathrazi, a deschis o nouă companie turcă. Un alt fondator şi preşedinte este Sami Al-Bazz, fratele unui avocat turc care s-a mutat la New York pentru a-l apăra pe Zarrab.

Acel avocat, Şems Al-Bazz, este acum asistentul personal al lui Zarrab şi cel care îi administrează afacerile.

Fathrazi a fost acţionar la Royal Holding A.S, o companie prin care Zarrab a spălat bani pentru Iran.

Organized Crime and Corruption Reporting Project a identificat cel puţin o duzină de companii din Iran asociate cu Fathrazi şi rude ale acestuia care au lucrat cu familia lui Zarrab. Din ele sunt active cel puţin şase.

Pe hârtie noua companie turcă Amir Al Gayrimenkul Yatırımları Anonim şirketi se ocupă de investiţii în imobiliare - totuşi nu pare să aibă prea multă activitate, nu are un site sau prezenţă online.Preşedintele companiei, Sami Al-Bazz, a declarat că Zarrab nu are nicio legătură cu compania.

Fathrazi şi Zarrab au devenit parteneri în 2003 la firma de bijuterii din Turcia Zafer Kuyumculuk. Forţele de aplicare a legii turce au descoperit că un director al firmei făcea parte din schema de spălare a banilor pentru Iran.

În 2013, Fathrazi şi Hossein, tatăl lui Zarrab, au înfiinţat o companie de prelucrare a aurului în Iran. La scurt timp Hossein a fost amendat cu 9,1 milioane de dolari de SUA în legătură cu un schimb de bani în EAU care ar fi fost parte din schema de spălare a banilor a lui Reza Zarrab.

„Dacă s-ar dovedi că Zarrab a acţionat necinstit sau fraudulos, s-a asociat cu criminali recunoscuţi, sau chiar mai rău, a comis o infracţiune,asta ar submina grav utilitatea lui în calitate de martor. În funcţie de cât de important este el pentru cazul [Halkbank], ar putea dăuna grav acelui caz”, a spus Peter Sprung, un fost asistent al procuratorii districtului sudic din New York.

Zarrab ar putea primi 130 de ani de închisoare dacă încalcă termenii acordului.

Robert Anello,avocatul omului de afaceri spune că toate activităţile materiale ale clientului său sunt cunoscute autorităţilor americane şi că acuzaţiile în sensul unei implicări în spălare de bani sunt false şi defăimătoare.

Totuşi Zarrab primeşte bani de la companii şi persoane fizice din Turcia cu care nu are o legătură cunoscută - el a primit bani pentru chirie şi pentru un designer interior printr-o filială din Manhattan a Standard Chartered Bank, o bancă din Marea Britanie care a procesat plăţi de peste un miliard de dolari pentru companiile legate de Zarrab între 2007 şi 2015. Persoana care i-a trimis banii a dat adrese din Istanbul unde nu e înregistrat. Zarrab a primit bani şi pentru a-şi plăti transportul cailor de la o firmă auto din Turcia.

Zarrab foloseşte un card American Express cu o limită generoasă de credit ce aparţine lui Erich C. Ferrari, avocatul de la firma care gestionează apărarea lui pe partea de sancţiuni. Maşina sa de lux este de asemenea pe numele acestuia. Ferrari a explicat că este un aranjament legal cu care guvernul american este la curent.

Apartamentul cu trei dormitoare unde locuia Zarrab cel puţin în iulie e pus la vânzare pentru câteva milioane de dolari.Nu se cunoaşte numele proprietarului care are în spate o companie cu răspundere limitată ce a cumpărat locuinţa cu puţin timp înainte ca Zarrab să fie lăsat să se mute în Florida, în 2018.

Viaţa omului de afaceri se învârte în jurul curselor de cai la care participă cu numele de Richard Ferrari şi unde şi câştigă. El a cumpărat exemplare de rasă pe care a plătit şi 300.000 de dolari şi cu care a câştigat concursuri de dresaj.

De asemenea, construieşte un complex de grajduri la Davie, o arenă şi o clădire de birouri. Actele de proprietate arată că cumpărătorul terenului, o companie nouă, Pegasus Equestrian Davie, a plătit 1.2 milioane de dolari în schimbul unei ferme.

Redenumită recent Next Level Performance Center, aceasta îl are ca preşedinte pe Aaron Goldsmith, o altă identitate falsă a lui Zarrab. Firma are drept activitate vânzarea de cai de competiţie. Persoane de contact sunt Zarrab însuşi şi directorul companiei, un prieten de familie din Iran care a avut un bar în Virginia.

Industria cailor de curse este de multă vreme folosită ca paravan pentru că nu e supusă legislaţiei de combatere a spălării banilor. În plus sumele de achiziţie a unui cal nu sunt reglementate şi pot fi oricât de mari. În plus, există dificultăţi legale în a confisca bunuri constând în animale. Investigaţia nu a descoperit dovezi ale activităţii ilegale la ferma gestionată de Zarrab. Afacerea e prevăzută să fie inaugurată în decembrie.

Zarrab a primit un card de autorizare de angajare în SUA emis de serviciul de imigrări pe numele de Aaron Goldsmith. Cu ajutorul lui, Zarrab poate avea permis de conducere, conturi la bancă şi îşi poate gestiona afacerea.