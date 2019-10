FOTO VIDEO Când Trump face campanie cu moartea lui Bagdadi şi „decorarea“ câinelui erou

„Donald Trump este pe cale să schimbe Washingtonul, creând şase milioane de noi locuri de muncă, reducând imigraţia ilegală la jumătate, ştergând Statul Islamic - califatul lor (a fost) distrus, şeful lor terorist este mort“, se arată în mesajul publicitar difuzat miercuri şi preluat de AFP.

„Însă democraţii preferă să se concentreze asupra impeachment-ului şi unor anchete îndoielnice, ignorând adevăratele probleme. Dar asta nu-l opreşte pe Donald Trump. El nu este «Domnul Amabil», însă uneori un Donald Trump este necesar pentru schimbarea lucrurilor la Washington“, se arată în filmuleţ (video mai jos).

Totodată, preşedintele american a postat pe Twitter un montaj în care apare decorându-l pe câinele erou. Imaginea patrupedului este pusă în montaj în locul celei a lui James C. McCloughan, un medic în rezervă al armatei americane care a salvat zece vieţi în vremea Războiului din Vietnam, precizează „The New York Times“ (foto mai jos).

La cinci săptămâni după ce au decis să se angajeze pe calea „impeachment“-ului, aleşii democraţi, care deţin controlul în Camera Reprezentanţilor, au audiat 12 oficiali de rang înalt, printre care ambasadori şi consilieri de la Casa Albă.

Scopul audierilor este de a stabili dacă Donald Trump a abuzat de funcţie în scopul de a obliga Kievul să-i furnizeze informaţii compromiţătoare despre rivalul său democrat Joe Biden, care l-ar putea înfrunta în alegerile prezidenţiale din 2020.

Great ad! In this world I don’t want Mr. Nice Guy in charge. I want a leader who gets things done and God knows @realDonaldTrump is getting it done for All Americans!!! pic.twitter.com/nK4piNDhg6