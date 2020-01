FOTO Cum arată logoul Forţei Spaţiale înfiinţate la dorinţa lui Trump? Criticii spun că aduce aminte de „Star Trek“

Donald Trump a dezvăluit vineri logo-ul Space Force, scriind pe Twitter că s-a consultat cu lideri din armată şi designeri înainte de a prezenta simbolul albastru şi alb, care cuprinde forma unui capăt de săgeată în centru, aşezată peste un fundal al planetei şi încercuită de cuvintele `United States Space Force“ şi `Department of the Air Force“.

Logo-ul care poartă data 2019 în cifre romane seamănă şi cu cel creat pentru Air Force Space Command, de unde a fost creată Space Force prin legislaţia semnată de Trump luna trecută.

Logoul Forţei Spaţiale a SUA

Space Force este cel mai nou serviciu militar de la crearea Air Force în 1947. Devine a şasea armă a armetei americane, după Forţele terestre (US Army), Forţele aeriene (US Air Force), Marină (US Navy), Corpul Puşcaşilor Marini (US Marine Corps, USMC) şi Paza de Coastră (US Coast Guard, USCG).

„După consultarea cu marii noştri lideri militari, designeri şi alţii, sunt încântat să prezint noul logo pentru United States Space Force, a şasea ramură a magnificei noastre armate!“, a scris Trump.

George Takei, care îl interpretează pe Sulu în serialul original „Star Trek“ a răspuns pe Twitter: „Aşteptăm câteva despăgubiri de la acest lucru“.

Un alt utilizator a glumit cu faptul că Space Force a copiat „tema“ Star Trek.

Dar alţii au scos în evidenţă faptul că noul logo este similar cu ale altor subdivizii ale armatei SUA.