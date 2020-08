Fostul avocat personal al lui Trump se pregăteşte să-şi publice memoriile: dezvăluiri despre infidelităţi, fetişuri sexuale şi mâna Moscovei

Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, va publica în septembrie „Disloyal”, o carte inspirată din anii petrecuţi în slujba miliardarului newyorkez.

Avocatul, numit cândva „Pitbull-ul lui Trump”, promite să spună „adevărata poveste” a activităţii sale în favoarea actualului lider de la Casa Albă. Nu îşi menajează deloc fostul angajator, numindu-l „trişor”, „impostor”, „rasist” şi chiar „vânător sexual”.

Cohen recunoaşte că a minţit-o pe Melania Trump în legătură cu legăturile extraconjugale ale soţului său. El mai afirmă că l-a ajutat pe Donald Trump să fraudeze fiscul şi să încheie un acord cu ruşii pentru a câştiga alegerile prezidenţiale din noiembrie 2016.

„Am păcălit antreprenori pentru el, am furat de la asociaţii săi, am minţit-o pe soţia sa pentru a-i ascunde infidelităţile, am hărţuit şi am strigat ridicat tonul către toţi cei care se aflau pe drumul lui Trump către putere. De la duşuri de aur într-un club libertin la fraudă fiscală şi trecând prin acorduri cu oficiali corupţi din Uniunea Sovietică, dar şi prin conspiraţii pentru a le reduce la tăcere pe amantele lui Trump, eu nu am fost un simplu martor al ascensiunii preşedintelui, ci un participant activ”, susţine Michael Cohen.

Avocatul nu este singura persoană care vorbeşte despre interesul lui Donald Trump pentru practica „duşul de aur”. Într-un dosar despre implicarea Moscovei în alegerea lui Trump, fostul agent britanic Christopher Steele scrie că Vladimir Putin îl poate şantaja pe republican cu o înregistrare video în care acesta din urmă se uită cum o prostituată urinează în patul din camera hotelului de la Moscova în care au dormit soţii Obama. Înregistrarea video a fost făcută în 2013, când Trump se afla în capitala Rusiei cu prilejul concursului Miss Univers. Donald Trump a respins existenţa unui astfel de filmuleţ.

Condamnat în decembrie 2018 la trei ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de faptul că a cumpărat tăcerea a două foste presupuse amante ale lui Donald Trump, Michael Cohen a fost eliberat la sfârşitul lui iulie pentru a-şi scrie cartea.

„Disloyal” urmează să fie publicată la două luni după o alte carte de memorii stânjenitoare pentru Donald Trump, cea a nepoatei acestuia, Mary Trump.

În „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”, Mary Trump face o serie de dezvăluiri despre familia în care a crescut unchiul său, numind-o „disfuncţională”.

Mary Trump îl descrie pe bunicul său, Fred Trump, ca fiind un „sociopat înalt funcţional” şi oferă detalii despre episoade de antisemitism, rasism, misoginism şi xenofobie, comportamente observate şi la Donald Trump.



Nepoata preşedintelui american vorbeşte despre misoginismul lui Trump şi o întreagă suită de femei, între care Madonna şi patinatoarea Katarina Witt - „cu care voia să meargă la întâlnire, dar care refuzându-l, au devenit deodată cele mai oribile, urâte şi grase persoane pe care le-a întâlnit vreodată”.



Cartea lui Mary Trump a fost publicată de editura Simon & Schuster, care a scos şi cartea de memorii a fostului consilier de securitate John Bolton, plecat cu scandal din administraţia Trump.