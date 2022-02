FBI investighează o întâlnire a grupurilor de extremă-dreapta care a avut loc cu o zi înainte de atacul împotriva Capitoliului din 6 ianuarie 2021

Printre o jumătate de duzină de oameni care s-au reunit atunci într-un garaj de lângă hotelul Phoenix Park se numără şeful Oath Keepers, Stewart Rhodes, care a fost inculpat anul acesta sub acuzaţia de ”conspiraţie sediţioasă” în insurecţia respectivă.

Preşedintele Proud Boys, Enrique Tarrio, care nu a fost prezent la revoltă, a fost şi el la întâlnirea din garaj, dar a părăsit Washingtonul după aceea.

Întâlnirea i-a reunit pe şefii celor mai cunoscute două grupuri violente de extremă-dreapta pro-Trump ale naţiunii, cu 24 de ore înainte de atacul împotriva Capitoliului.

Trei participanţi sau reprezentanţii lor contactaţi de Reuters spun că nu au discutat chestiuni legate de 6 ianuarie.

Bianca Gracia, care conduce o coaliţie pro-Trump numită Latinos for Trump şi o comisie de acţiune politică afiliată numită Latinos For America First, a fost şi ea la întâlnirea din garaj, potrivit martorilor şi unei filmări realizate de o echipă a unui film documentar.

De asemenea, a fost prezentă Kellye SoRelle, avocată pentru Oath Keepers and Latinos for Trump.

SoRelle a declarat pentru Reuters că a fost invitată de Gracia să se întâlnească cu Tarrio şi să împărtăşească informaţii despre avocaţii de drept penal.

Ea a spus că rolul ei în întâlnire a fost scurt şi nu se referă la planurile pentru ziua următoare.

O comisie a Camerei Reprezentanţilor a SUA investighează revolta din 6 ianuarie, în care susţinătorii preşedintelui de atunci Donald Trump au încercat să blocheze certificarea de către Congres a alegerii lui Joe Biden ca preşedinte.

Comisia a citat înregistrările telefonice ale unui fotograf care l-a însoţit pe Tarrio la anumite părţi ale întâlnirii din garaj.

Tarrio a declarat pentru Reuters, în iunie anul trecut, că întâlnirea sa din garaj cu Rhodos a fost neplanificată şi nu a fost semnificativă.

”Din coincidenţă”, a spus Tarrio, ”se afla în… garajul acela”. El a mai spus că a dat mâna cu Rhodes doar pentru a fi politicos.

”El era acolo, nu aveam de gând să nu strâng mâna cuiva”, a explicat acesta.

El a negat orice planificare a Proud Boys înainte de 6 ianuarie. Ajuns din nou la ianuarie, Tarrio a spus că nu va răspunde la alte întrebări. ”De obicei, vorbesc cu toţi reporterii”, a răspuns el după o întrebare, „dar atunci când devin teoreticieni ai conspiraţiei... de obicei, atunci rup legăturile.”

Tarrio a afirmat că a demisionat din funcţia de preşedinte al Proud Boys la începutul acestui an.

Un avocat al lui Rhodes, care este reţinut în aşteptarea procesului, a trimis prin e-mail Reuters că ”nu a existat nicio coordonare” între Rhodes şi Tarrio.

Nu s-a mai scris până acum despre investigaţia FBI referitoare la întâlnirea din garaj a liderilor grupurilor de extremă-dreapta.