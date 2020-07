Experimentul lui Trump din Portland: de ce ar fi trimis forţe paramilitare federale într-un oraş predominant alb

Un protestatar de culoare în vârstă de 22 de ani a povestit că s-a ţinut departe de proteste mai multe săptămâni pentru a nu fi vizat de poliţie, dar că s-a simţit mai în siguranţă când a văzut numeroşi manifestanţi albi pe străzi.

Marţi, acesta a ieşit cu un megafon şi a strigat: „Federalilor plecaţi acasă. Ieşiţi afară din oraşul nostru. Asta nu e o dictatură! Este o democraţie!”.

Departamentul de Securitate internă al SUA a recunoscut că a trimis la Portland trei unităţi paramilitare pentru a gestiona protestele, în condiţiile în care autorităţile locale nu au solicitat şi nu au fost de acord cu aceste întăriri. De atunci violenţele s-au amplificat, au avut loc încleştări zilnice şi au existat răniţi de ambele părţi, susţin participanţii. Chiar şi primarul oraşului Portland a fost prins în mijlocul confruntărilor când mers să stea de vorbă cu manifestanţii. Donald Trump care a ameninţat că va trimite agenţi federali şi în alte oraşe conduse de democraţi liberali - între care Chicago şi New York - l-a ridiculizat spunând că s-a făcut de râs fiind huiduit de protestatari şi simţind pe pielea lui efectele gazelor lacrimogene.





„A ţinut să fie printre oameni, aşa că a mers în mulţime, iar ei l-au săturat şi s-a terminat cu el. Deci a fost ceva destul de jalnic”, a comentat Trump joi.







Ted Wheeler a spus că nu este vorba de o strategie de dezescaladare, ci de „război urban”.





„Încercăm să ajutăm Portland, nu să-l rănim. Luni de zile liderii au pierdut controlul asupra agitatorilor şi anarhiştilor. Ei nu acţionează. Trebuie să protejăm proprietatea federală şi pe oamenii noştri. Aceia nu sunt simpli protestatari, ci the real deal”, a scris Trump pe Twitter.



Activiştii din Portland spun că prezenţa agenţilor federali a intensificat violenţele şi a scos mii de oameni în stradă, iar dintre ei mulţi nu mai participaseră până atunci.

Portland este 77% de alb şi 6% negru, ceea ce înseamnă că doar 40.000 de persoane de culoare locuiesc în oraş. Criticii mişcării preşedintelui american spun că acesta şi-a testat trupele federale mai întâi pe Portland care este majoritar alb şi unul dintre cele mai progresiste oraşe americane înainte să treacă la oraşe mai diversificate rasial.

Joe Lowndes, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Oregon, spune că Trump nu putea face asta în Minneapolis, întrucât ar avea parte de „o confruntare directă cu mult mai numeroşi activişti de culoare”, câtă vreme în Portland, care este un oraş mai alb, „poate demoniza Antifa sau pe vandalii anarhişti şi astfel că scoată din ecuaţie rasa într-un mod direct” ca să dea o impresie de simpatie cu mişcarea.

Dar activiştii spun că asta nu a făcut decât să le dea noi motive oamenilor să iasă în stradă. Ziduri ale mamelor formate din sute de femei în tricouri galbene, cu flori în mână, s-au interpus între protestatari şi forţele de ordine pentru a le bate obrazul agenţilor federali.





Alice Orleman, 43 de ani, o mamă albă, spune că s-a simţit îndemnată să se alăture protestelor când membri ai familiei sale conservatoare au spus că protestatarii ar trebui cu toţi împuşcaţi şi a simţit că nu e deloc în regulă. Pe pancarta ei a scris mesajul: „Puternică, aşa cum este o mamă. Federalilor staţi deoparte. Mamele sunt aici”.

ţ„Venirea agenţilor federali a umplut paharul. Am simţit că trebuie să fiu aici”, a spus aceasta pentru USA Today.





Gow, protestatarul negru care şi-a făcut curaj să iasă în stradă, spune că el a îndemnat la proteste paşnice: „Ca om de culoare, vă rog, pentru propria-mi viaţă, protestaţi paşnic. Faceţi asta şi veţi fi auziţi. Dacă va bat lăsaţi-i. Dacă aruncă cu gaze lacrimogene, lăsaţi-i să o facă. De fiecare dată când ripostaţi, le daţi motive să ne facă praf”.

Conner O’Shea, în vârstă de 30 ani a spus că a fost urmărit de agenţi federali pe când pleca de la o demonstraţie şi că a văzut vehicule federale ieşind din curtea tribunalului în apropierea căruia au loc încleştările cu forţele de ordine.

El spune că mulţimile de oameni care s-au adunat în ultimele zile sunt „o nebunie”, iar atmosfera este una foarte intensă, rezidenţii fiind îndreptăţiţi să fie indignaţi, iar când văd noi agenţi federali sunt şi mai încurajaţi să o facă.

„Simt că toată această atenţie poate duce la mai multe schimbări pe care le dorim, la acele reforme ale poliţiei locale.

Este un teren de testare, asta spunem noi oamenilor. Portland atrage atenţia asupra brutalităţii federale şi cum arată o operaţiune militară nedorită”, spune acesta citat de USA Today.

Primarul Portland Ted Wheeler a declarat că intervenţia federală este un abuz de putere şi că agenţii trebuie retraşi, înaintând şi o plângere în instanţă în acest sens. De partea cealaltă oficialii federali au spus că au fost agresaţi cu sticle, pietre, orbiţi cu lasere şi 28 de ofiţeri au fost răniţi.

S-au făcut şi arestări ale celor care au atacat ofiţeri federali, au intrat pe proprietatea federală şi au refuzat să se conformeze ordinului unui agent federal.

O femeie albă care a adoptat un copil de culoare a spus că implicându-se în protestele Black Lives Matter albii se confruntă şi ei cu brutalitatea de care au parte în general persoanele de culoare.

Coaliţiile mişcării BLM spun că este o strategie eşuată a lui Trump de a fi reales.

Unii protestatari de culoare susţin însă că albii provoacă confruntări cu forţele de ordine: „Când le cerem oamenilor să se oprească nu o fac. Am fost împinsă. Am fost dată la o parte. Mi s-a spus să tac. Dacă albii vor să ne ajute, atunci nu ne ajută deloc în felul ăsta”, a declarat pentru Associated Press o femeie care a participat la marşuri.