Epidemiologul Anthony Fauci îl critică pe Donald Trump în prag de alegeri: „Nu ne aflăm într-o situaţie bună. SUA au nevoie de o schimbare bruscă” de direcţie

„Vom suferi mult. Nu ne aflăm într-o situaţie bună”, şi-a început Fauci un interviu acordat pentru „The Washington Times” şi preluat de Digi24.ro.

Potrivit celebrului epidemiolog american, Statele Unite vor intra „într-o lungă şi potenţial mortală iarnă”, cu o administraţie federală nepregătită şi incapabilă să adopte decizii dure.

„Toate astrele sunt aliniate greşit, în condiţiile în care intrăm în sezonul rece, în care vom avea oameni care se vor aduna laolaltă în spaţii închise. Pur şi simplu nu puteam fi într-o situaţie mai proastă de atât”, a declarat el.

În opinia lui Fauci, Statele Unite trebuie să adopte o „schimbare bruscă” de direcţie, atât în materie de politici publice de sănătate, cât şi de comportament social.

În caz contrar, epidemiologul avertizează că numărul de infectări zilnice ar putea trece de pragul de 100.000 în următoarele săptămâni.

Statele Unite au înregistrat vineri un nou record negativ de infectări în decurs de 24 de ore, şi anume de 98.000.

Cu toate acestea, Donad Trump nu se declară preocupat şi le propune oamenilor să uite de noul cornavirus. După ce s-a plâns că presa acordă prea multă atenţie bolii COVID-19, liderul de la Casa Albă i-a acuzat chiar pe medici că raportează intenţionat mai multe cazuri de infectări.

Fauci avertizează că acest comportament este greşit. El deplânge totodată faptul că grupul de experţi de la Casa Albă care gestionează pandemia de COVID-19 se întruneşte tot mai rar şi are o tot mai mică influenţă asupra lui Trump. Grupul e condus acum de Scott Atlas, un medic neuroradiolog care este de părere că virusul trebuie lăsat să circule liber printre oameni şi că economia trebuie să fie redeschisă complet. „Am o mare problemă cu omul ăsta”, a spus Fauci, referindu-se la Scott Atlas. „E un tip isteţ, dar care vorbeşte despre lucruri despre care am impresia că nu are habar, cunoştinţe sau experienţă”, a insistat epidemiologul.

Statele Unite prezintă cele mai negre bilanţuri din lume la capitolul coronavirus, înregistrând până acum peste 9,4 milioane de cazuri de contaminări, dintre care peste 236.000 fatale.