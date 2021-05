„Efectul Trump”. Cine sunt vedetele americane care candidează pentru funcţii politice

Atleta medaliată olimpic, vedeta reality showului “Keeping Up With the Kardashians” şi luptătoarea pentru drepturile LGBT Caitlyn Jenner, 71 de ani, a intrat săptămâna trecută în cursa pentru schimbarea guvernatorului democrat al Californiei, după strângerea celor 1,5 milioane de semnături necesare lansării unui referendum prin care alegătorii să-şi exprime opţiunea.

Este şi cazul actorului de la Hollywood, câştigătorul unui premiu Oscar ( Dallas Buyers Club, 2013) şi vedeta serialului True Detective (HBO, 2014), Matthew McConaughey, care pregăteşte terenul pentru lansarea candidaturii sale la funcţia de guvernator al statului american Texas. El se află acum într-un tur de promovare a cărţii sale de memorii “Greenlights”.

Ascensiunea lui Donald Trump prin intermediul reality-showului „The Apprentice” (2014) ce are în centru celebra replică „You`re fired” a dat naştere unui aşa-numit „Efect Trump” parţial responsabil pentru valul recent de celebrităţi care se gândesc să intre în politică, scrie The Hill.

Strategul veteran al partidului Republican şi director de creaţie la firma de consultanţă politică BrabenderCox, John Brabender, spune: „Când Trump a fost ales, mulţi oameni au înţeles din asta că nu trebuie să faci parte din lumea politică ca să candidezi”.

Expertul dezvăluie că recent două vedete cunoscute la nivel naţional şi-au arătat interesul pentru diverse candidaturi.

„Într-un anume sens destul de ciudat, Trump a rupt nişte bariere şi a arătat că există căi alternative”, explică Brabender.

David Jackson, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Bowling Green State din Ohio, spune că „efectul Trump” înseamnă că lipsa experienţei politice nu mai este un obstacol pentru a candida la o funcţie înaltă în stat, cei interesaţi gândindu-se acum că pot aspira mai sus decât în mod normal.

„Nu mai există ideea că e necesar un discipolat pentru a concura pentru cea mai înaltă funcţie”, precizează Jackson.

Personalitatea radio Cooper Lawrence şi autoarea cărţii “Celebritocracy: The Misguided Agenda of Celebrity Politics in a Postmodern Democracy"apreciază: „Prin reţele sociale, odată ce ai milioane de urmăritori şi oameni care sunt deja alături de tine, este destul de uşor să faci acea tranziţie”.

Faima este îndeosebi utilă în scrutinurile de rechemare a guvernatorilor unde concurează şi peste 100 de candidaţi.

Arnold Schwarzenegger, câştigătorul unui atare scrutin, în 2003, când a devenit guvernatorul republican al statului California, a declarat în cadrul unui interviu: „Când am fost eu candidat erau 150 de candidaţi şi a fost un adevărat circ. Şpilul este: Indiferent cine este, că este Caitlyn sau altcineva, e important să aibă o viziune clară asupra drumului pe care vrea să meargă. Ce schimbări propui? Şi de ce eşti calificat să fii guvernator?”.

Dar cum faima este un beneficiu important pentru aspiranţii politici de la Hollywood, poate fi şi un dezavantaj la fel de mare, dacă nu mai mare în campaniile electorale.

„La momentul candidaturii poate că sunt curaţi, poate că nu sunt, cert e că trebuie săpat în cazul lor. E necesar să afli unde au greşit, în timp ce vedetele au fost mereu în atenţia mass mediei şi în cultura pop”, spune Lawrence.

Un artist aflat mereu în atenţia publică are astfel un risc crescut să fie eliminat de ceva din trecut.

De pildă, Jenner, o republicană, l-a susţinut odată pe Trump şi chiar dacă s-a dezis de atitudinea acestuia faţă de comunitatea LGBT, tot a primit critici pentru acest trecut.

Apoi, un posibil obstacol este şi faptul că aceste vedete sunt în mod evident bogate - deşi pot atrage donatori prin intermediul reţelei importante de fani, nu toţi susţinătorii lor vor fi poate dispuşi să contribuie pentru nişte oameni care se lăfăie deja într-o viaţă confortabilă.

„O altă problemă cu care se confruntă uneori este obţinerea finanţării în condiţiile în care oamenii ştiu deja cât câştigă”, spune Brabender.

Fostul preşedinte George W. Bush a avertizat într-un interviu vorbind despre McConaughey că are şanse în măsura în care poate potoli vocile critice prin „principiile” sale.

„Criticile pot fi destul de dure. Întrebarea este: are principii suficient de ferme pentru a nu-i păsa de ele?”, a remarcat fostul preşedinte american.

Brabender, care în 2016 a creat o reclamă devenită virală în care a parodiat vedetele ce au vorbit împotriva lui Donald Trump, a spus că uneori e suficient să expună clar potenţialilor interesaţi faţetele candidaturii pentru ca aceştia să-şi ia gândul.

Politica este mult mai aspră decât să te menţii la Hollywood, spune Brabender.





„Te vânează partidul adversar, vei fi scrutat de canalele de ştiri şi de candidaţii rivali, ce te vor provoca mereu. Aşa că, deodată, brandul tău e sub asalt”.