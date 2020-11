Echipa lui Donald Trump a pierdut procesul intentat CNN pentru defăimare

Judecătorul Michael L. Brown a decis că echipa campaniei nu a reuşit să demonstreze că a existat „maliţiozitate reală”, astfel că trebuie renunţat la proces.

Campania a deschis procese în lunile februarie şi martie privind mai multe editoriale din The Washington Post, CNN şi The New York Times, toate despre interferenţa Rusiei în alegerile prezidenţiale americane.

Procesele intentate The Washington Post şi The New York Times sunt încă pe rol.

În cazul CNN, a fost contestat editorialul lui Larry Noble, fost consilier general în Comisia Federală de Alegeri. El îşi exprima îngrijorarea legat de un interviu acordat de Trump, pe 12 iunie 2019, lui George Stephanopoulos de la ABC.

„Nu este o interferenţă, ei au informaţii - cred că aş prefera-o”, a spus Trump în interviu.

În editorialul publicat ziua următoare, Noble susţinea că preşedintele invita încă o dată puteri străine să intervină.

„Campania Trump a evaluat riscurile şi beneficiile potenţiale încă o dată căutând ajutorul Rusiei în 2020 şi a decis să lase această opţiune deschisă”, a scris Noble.

Echipa de campanie a lui Trump a susţinut că afirmaţia din articol este falsă şi defăimătoare şi că reprezentanţii ei au dezaprobat în mod repetat asistenţa rusă.

În încercarea de a respinge reclamaţia, CNN a susţinut că Noble îşi exprima părerea bazându-se pe datele publice, nu făcând o presupunere. Brown a respins acel argument şi a găsit că cele scrise de Noble constituiau o acuzaţie.

Pentru că Trump este o figură publică, echipa de campanie a fost nevoită să demonstreze intenţia, aceea că Noble a făcut afirmaţia imprudenţa de a nu lua în considerare dacă era adevărat. Astfel, a subliniat ideea citând un mesa publicat pe Noble pe Twitter: „Trump înşală şi minte şi, când este prins, minte din nou şi susţine că are dreptul să facă regulile”.

Însă judecătorul a considerat că asta nu este probă suficientă.

Brown a permis echipei campaniei să conteste şi să depună din nou plângere.

Cele două părţi implicate nu au comentat decizia judecătorului.