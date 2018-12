În SUA, provoacă o furtună politică de mari dimensiuni şi care se va amplifica în următoarele zile. În acest moment, totul se combină cu un „governemnt shutdown“ început vineri la miezul nopţii, provocat prin contribuţia decisivă a preşedintelui Trump, supărat că Senatul nu i-a acordat cele 5 miliarde de dolari necesare pentru construcţia zidului de la graniţa cu Mexicul, consecinţa fiind închiderea unui segment important al serviciilor guvernamentale, afectând un sfert dintre funcţionari, 420.000 de angajaţi din serviciile indispensabile nu vor primi salariu şi alţi 380.000 trebuind să rămână acasă.

Pe plan militar şi de securitate, începem să înţelegem cu mult mai bine o parte din motivele demisiei spectaculoase a lui Jim Mattis din funcţia de Secretar al Apărării. Mai ales, se confirmă faptul că nemulţumirile sale profunde ca şi temerile exprimate în scrisoarea adresată preşedintelui Trump nu vizau numai ordinul acestuia privind retragerea imediată a întregului contingent american din Siria, 2.200 de militari din forţele speciale. Este vorba, aşa cum confirmă acum pentru NY Times şi Wall Street Journal surse guvernamentale, şi de un ordin de retragere a 7.000 de miltari americani staţionaţi acum în Afganistan, adică jumătate din efectivul de 14.000 de oameni cu care SUA contribuia la misiunea NATO, dar cu care asigura şi misiuni individuale la cererea guvernului afgan.

„Oare SUA doresc să fie Jandarmul Orientului Milociu - se întreba preşedintele Trump într-un mesaj distribuit pe Twitter - fără să obţină NIMIC altceva decât cheltuirea unor vieţi preţioase şi a trilioane de dolari pentru a proteja vieţile altora, a celor care, în mai toate cazurile, nu apreciază ceea ce facem? Vrem să rămânem acolo pentru totdeauna? E timpul, în fine, să mai lupte şi alţii!“

Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight.....