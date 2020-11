Donald Trump refuză din nou să accepte înfrângerea: „Nu recunosc nimic. Nu vom lăsa nişte alegeri aranjate să ne fure ţara”

Donald Trump pare să se fi răzgândit. În plus, se dezlănţuie într-un atac furibund asupra fostului său consilier John Bolton, a cărui carte i-a adus deservicii de imagine, scriu jurnaliştii Digi 24.



Donald Trump a revenit pe Twitter cu noi mesaje prin care susţine că el a câştigat alegerile şi vorbeşte, din nou, despre fraudarea scrutinului din 3 noiembrie. .



„A câştigat, pentru că alegerile au fost aranjate. Observatorilor nu le-a fost permis accesul, iar voturile au fost intabulate de o companie de stânga radicală, Dominion, cu o reputaţie proastă şi echipament prost care nu s-ar califica nici măcar pentru Texas (pe care l-am câştigat la diferenţă mare), media tăcută şi falsă şi mai multe!”, a scris Trump în urmă cu câteva zile, fiind prima dată când preşedintele în exerciţiu a folosit verbul „a câştiga” referindu-se la contracandidatul său, Joe Biden.



Însă duminică, Trump a revenit, tot pe Twitter, cu o postare scrisă cu majuscule: „Alegeri aranjate! Noi vom câştiga!”

„El a câştigat numai în ochii presei fake news. Nu recunosc nimic! Avem un drum lung înainte. Au fost nişte alegeri aranjate!”, a continuat Donald Trump, făcând aluzie că va continua cu demersurile în justiţie pentru a contesta votul.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

„Nu vom lăsa ca nişte alegeri aranjate să ne fure Ţara!”, proclamă el în continuare.



Pe de altă parte, Donald Trump dezlănţuie şi asupra fostului său consilier pe probleme de securitate naţională, John Bolton: „John Bolton a fost una dintre cele mai toante persoane din guvern cu care am avut 'plăcerea' să lucrez. Un tip morocănos, plictisitor şi tăcut, care nu avea nicio contribuţie la problemele de securitate naţională în afară de a spune „Păi, hai să mergem la război”. În plus, a făcut publice multe informaţii clasificate. Un adevărat tont”, a scris Donald Trump, citat de Digi 24.

John Bolton was one of the dumbest people in government that I’ve had the “pleasure” to work with. A sullen, dull and quiet guy, he added nothing to National Security except, “Gee, let’s go to war.” Also, illegally released much Classified Information. A real dope!