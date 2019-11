Donald Trump îşi va schimba reşedinţa permanentă din New York în Florida. Care este motivul deciziei

El a afirmat că a fost tratat necorespunzător de către liderii politici din New York, în ciuda faptului că a plătit taxe de milioane de dolari.

Trump s-a născut la New York, dar a petrecut din ce în ce mai mult timp la complexul său Mar-a-Lago din Palm Beach.

Preşedintele, un republican, a avut nenumărate contre cu guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo şi cu primarul New York-ului, Bill de Blasio - ambii, democraţi.

Amândoi au considerat binevenită vestea că preşedintele îţi va muta domiciliul permanent în Florida, exprimându-se prin mesaje pe Twitter.

Trump nu a făcut niciodată publice declaraţiile sale fiscale şi refuză să dezvăluie informaţiile sale fiscale personale. Preşedintele deţine complexul Mar-a-Lago din 1985 şi face călătorii dese între Florida şi Casa Albă.

Liderul de la Washington a precizat că întotdeauna va preţui New York-ul, dar a adăugat: „Din păcate, în ciuda faptului că plătesc milioane de dolari în taxe de stat şi locale, în fiecare an, am fost tratat foarte rău de către liderii politici, atât ai oraşului, cât şi ai statului. Puţini au fost trataţi mai rău”.

New York Times a scris că preşedintele Trump şi soţia sa, Melania, au depus actele pentru schimbarea reşedinţei în luna septembrie.

Reşedinţa permanentă a preşedintelui american a fost un apartament din Trump Tower, Manhattan, încă din 1983.

Potrivit NBC News, de când şi-a preluat mandatul, Trump a petrecut 99 de zile la Mar-a-Lago, comparativ cu 20 de zile la Trump Tower.