Donald Trump anunţă încheierea relaţiilor cu OMS: „Marioneta Chinei”

În conferinţa de presă susţinută vineri la Rose Garden, Donald Trump a reluat acuzaţiile privind modul în care OMS a gestionat pandemia de coronavirus şi a afirmat că organizaţia a făcut jocurile Chinei, dezinformând lumea întreagă cu privire la apariţia virusului.

„China are control total asupra OMS în ciuda faptului că Beijingul contribuie cu doar 40 de milioane de dolari pe an, în timp ce SUA au plătit aproximativ 450 de milioane de dolari anual. Am prezentat în detaliu reformele pe care trebuia să le facă şi am discutat direct cu ei, dar au refuzat să le pună în aplicare”, a declarat Trump.

La 15 aprilie, preşedintele Donald Trump anunţa suspendarea contribuţiei SUA la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pe motivul „proastei gestionări" a pandemiei noului coronavirus Acum, preşedintele susţine că va redirecţiona fondurile către alte organisme.

Cât valorează contribuţia SUA

Un sfert din veniturile OMS se constituie din contribuţiile fiecărui stat membru, calculate în funcţie de populaţie şi nivelul de trai.