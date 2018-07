Donald Trump: „Am avut o întâlnire minunată cu NATO“ şi una „şi mai bună cu Vladimir Putin“

„Am avut o întâlnire minunată cu NATO. Au plătit 33 de miliarde de dolari în plus şi vor plăti sute de miliarde de dolari în plus în viitor, numai datorită mie. NATO era slabă, dar acum este din nou puternică (rău pentru Rusia). Presa spune numai că am fost nepoliticos cu liderii, nu menţionează niciodată banii!“, a scris liderul Casei Albe pe Twitter.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!