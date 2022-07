Doi poliţişti care au fost de faţă când George Floyd a fost sufocat cu genunchiul de Derek Chauvin, condamnaţi la închisoare cu executare

Alţi doi foşti ofiţeri, responsabili de moartea lui George Floyd, au fost condamnaţi la închisoare

J Alexander Kueng şi Tou Thao au fost condamnaţi în luna februarie pentru încălcarea drepturilor civile ale bărbatului afro-american neînarmat, deoarece nu au furnizat îngrijiri sau nu au intervenit.

Kueng va petrece trei ani după gratii, în timp ce Thao a fost condamnat la 42 de luni.

Moartea lui George Floyd, filmată de un martor ocular, a dus la proteste globale. Timp de nouă minute, când ofiţerul principal Derek Chauvin a îngenuncheat pe gâtul lui Floyd, Kueng i-a ţinut picioarele, iar Thao i-a ţinut departe pe trecători.

Chauvin a fost condamnat în luna iunie anul trecut pentru crimă şi în prezent ispăşeşte pedeapsa în închisoarea de stat. În decembrie, el a pledat vinovat pentru acuzaţiile federale de încălcare a drepturilor civile ale lui Floyd, evitând un al doilea proces.

Thao (36 de ani), Kueng (28 de ani), şi un al treilea ofiţer, Thomas K Lane (39 de ani), toţi prezenţi în momentul crimei, au fost acuzaţi că au arătat „”indiferenţă deliberată faţă de nevoile medicale grave ale (dlui Floyd)”.

Lane a fost condamnat săptămâna trecută la doi ani şi jumătate de închisoare. Chauvin a fost primul la locul crimei. I-a ţinut picioarele lui Floyd, în timp ce se chinuia să respire. Imaginile de la locul incidentului îl arată întrebându-l pe Chauvin de două ori dacă Floyd ar trebui să fie aruncat pe o parte pentru a putea respira. Chauvin a fost ofiţer de antrenament pe teren atât pentru Lane, cât şi pentru Kueng.

Lane şi Kueng nu au vorbit în timpul audierilor sentinţei, dar într-o declaraţie adresată instanţei, miercuri, Thao a insistat că ”s-a născut din nou” după ce a fost închis pentru uciderea lui George Floyd.

”Când am intrat în acea celulă, am luat o Biblie şi am căutat, am căutat un răspuns la toată această răutate şi nu l-am putut găsi”, a spus el.

Iubita lui George Floyd, Courteney Ross, l-a descris drept ”iubirea vieţii sale”.

”Nu a încercat să opună rezistenţă în ziua aceea, era atât de speriat. Când te simţi speriat în acea mică celulă de închisoare, aminteşte-ţi cum s-a simţit Floyd”, a conchis ea.