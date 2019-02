Donald Trump anunţă în discursul privind Starea Naţiunii că se va întâlni cu Kim Jong-un la sfârşitul lunii februarie, în Vietnam VIDEO

Preşedintele Donald Trump le-a cerut americanilor „să aleagă măreţia,” respingând politica rezistenţei, investigaţiile partizane şi invită la colaborare şi cooperare pentru ca „din dragoste” graniţele să fie apărate.

El a spus că interesele Americii trebuie să primeze în politica externă şi că agenda Americii trebuie să fie una a naţiunii, nu a celor două partide.

Nou summit SUA-Coreea de Nord

Trump a vorbit şi de un termen, 15 februarie pentru aprobarea construirii zidului la graniţa cu Mexicul, spunând că el va construi acest zid, care va fi unul adevărat - strategic, inteligent nu de beton, ci transparent şi de oţel.

El a spus că Mexicul îşi trimite imigranţii ilegali în America cu autobuzele în zonele unde graniţele nu sunt securizate.

„Zidurile funcţionează, zidurile salvează vieţi. Deci să ajungem la o înţelegere care să ofere Americii o reală siguranţă,” a spus Trump

Cu privire la imigraţia iegală, Trump spune că aduce cu sine „scăderea locului de muncă pentru americani, salarii mai mici, şcoli şi spitale suprapopulate, creşterea criminalităţi”, în timp ce cea legală aduce resurse umane importante. Cei care plătesc preţul imigraţiei ilegale sunt americanii obişnuiţi, clasa muncitoare, nu politicienii şi cei bogaţi care sunt apăraţi.

„Vreau ca oamenii să vină în ţara noastră în cel mai mare număr posibil, dar va trebui ca ei să vină legal.,” a declarat Trump.

"Am mult respect pentru preşedintele Xi şi lucrăm la un nou acord comercial cu China, dar trebuie să includă schimbări structurale reale pentru a pune capăt practicilor comerciale neloiale, a reduce deficitul nostru cronic şi a proteja locurile de muncă americane", a afirmat preşedintele Statelor Unite, care a declanşat un adevărat război comercial împotriva Chinei pentru a o aduce la masa negocierilor.

Trump a cerut Congresului renegocierea acordurilor comerciale cu China şi alte naţiuni, pentru a pune capăt politicilor comerciale dezastruoase pentru SUA şi să înlocuiască NAFTA cu USMCA.

El a denunţat Iranul: Regimul din Iran declamă Moarte Americii şi ameninţă cu genocidul evreilor.

Trump a declarat că doreşte să negocieze un nou acord similar cu Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare (INF), însă dacă acest lucru nu este posibil, atunci SUA vor dezvolta sisteme de rachete superioare tuturor ţărilor.

"Acum mai multe decenii, Statele Unite au încheiat un tratat cu Rusia, prin care am fost de acord să ne limităm şi să ne reducem capacităţile în domeniul rachetelor. În timp ce noi am respectat întocmai acordul şi regulile, Rusia a încălcat în mod repetat termenii. Asta se întâmplă de mai mulţi ani. De aceea, am anunţat că Statele Unite se retrag oficial din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare sau Tratatul INF", a afirmat liderul de la Casa Albă.

"Chiar nu avem de ales. Poate că putem negocia un acord diferit, adăugând China şi pe alţii, sau poate că nu se poate - caz în care, vom depăşi de departe în investiţii şi inovaţii pe toţi ceilalţi", a conchis Donald Trump în discursul său în Congres.

SUA nu vor fi niciodată o ţară socialistă