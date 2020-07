Departamentul de Justiţie al SUA va trimite zeci de agenţi federali în Cleveland, Milwaukee şi Detroit, pentru a combate violenţele

Foto tellerreport com

Măsura este similară acţiunilor care au avut loc în Chicago, Kansas City, Missouri; şi Albuquerque, New Mexico, în cadrul Operation Legend, o iniţiativă lansată pentru a ţine sub control creşterea criminalităţii în unele oraşe şi violenţele declanşate la nivel naţional în urma morţii afro-americanului George Floyd, pe 25 mai, în timp ce se afla în custodia poliţiei din Minneapolis.

Extinderea operaţiunii include trimiterea a 42 de agenţi federali în Detroit şi peste 25 atât în Milwaukee cât şi în Cleveland. Agenţii vor proveni de la FBI, Administraţia pentru Droguri (Drug Enforcement Administration - DEA), Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc şi Explozibili (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives - ATF) şi Forţa de Lucru a Şerifilor pentru Marile Lacuri (U.S. Marshals Service Great Lakes Task Force).

Într-o audiere care a avut loc marţi în Congres, procurorul general William Barr a subliniat că Operation Legend se adresează ”violenţelor de tipul crimelor şi atacurilor armate” şi că este diferită de desfăşurarea unor agenţi federali neidentificaţi pentru a combate protestele din Portland, Oregon.

Matthew Schneider, procurorul federal şef în regiunea din Michigan, care include Detroit, a declarat la un briefing de presă că nu vor fi desfăşurate trupe federale în statul său pentru a interveni în protestele paşnice.

“Operation Legend nu se referă la proteste sau la politică”, a spus acesta.

Omuciderile au crescut în acest an cu aproape 31% în Detroit, cu pese 13% în Cleveland şi cu 85% în Milwaukee, comparativ cu 2019, potrivit Departamentului de Justiţie.

Republicanul Trump a încercat să promoveze un mesaj de tipul lege şi justiţie, înainte de alegerile prezidenţiale de pe 3 noiembrie, având ca ţintă oraşe controlate de democraţi. Criticii afirmă că administraţia sa vrea să distragă atenţia de la reacţia intens criticată la pandemia de coronavirus, unul dintre motivele pentru care preşedintele se află în urma rivalului său democrat Joe Biden în sondajele de opinie.

Luni, şase primari, toţi democraţi, au cerut Congresului, într-o scrisoare, să oprească desfăşurarea de forţe federale în oraşele lor, afirmând că acestea au escaladat tensiunile la protestele anti-rasiste declanşate după moartea lui George Floyd.

Scrisoarea a fost semnată de primarii din Portland, Oregon; Chicago; Seattle, Albuquerque; Kansas City; şi Washington.

În acelaşi timp, primarii din Chicago şi Detroit au indicat că ar primi sprijin federal pentru a investiga şi inculpa crimele violente, dacă operaţiunile nu vor fi similare cu cele din Portland, unde agenţii federali fără însemne de identificare au fost acuzaţi că au urcat protestatari în vehicule nemarcate, aceasta fiind o posibilă încălcare a drepturilor lor civile.