Aceasta a devenit, între timp, o politică de stat care a dus la ruperea progresivă de tratate, de promisiuni, de prezenţă negpciată îndelug de predecesorii săi pentru ca SUA să poată ocupa un loc de frunte sau chiar să ajungă la comanda unor procese internaţionale şi, astfel să impună soluţii.

În definitiv, veţi spune, treaba americanilor cum se descurcă cu opţiunile lor. Aşa este normal şi drept, la fel cum va fi şi modul în care vor asuma şi plăti un preţ care, încă de acum, se arată a fi consistent. Dar problema este interesantă cu adevărat din momentul în care ar putea exista o contagiune între tezele super-protecţionismului lui Trump şi ceea ce sunt platformele politice şi programele de guvernare propuse de extrema dreaptă europeană, influenţată, modelată şi posibil masiv susţinută prin intermediul lui Bannon. Steva Bannon, fostul consilier la lui trump, trimis pe Vechiul Continent cu ambiţia de a reuni atât de diversa, orgolioasa şi adeseori foarte suprinzătoarea combinaţie de partide, partiduleţe, organizaţii de tip societate civilă din zona respectivă a politciii de pe continentul nostru.

Întrebarea este valabilă la modul general, dar are acum o relevanţă cu totul şi totul nou din momentul în care Trump, inversând tradiţia "SUA - ţară deschisă a tuturor posibilităţilor şi bazată pe imigraţia tuturor celor care vor să-şi înceapă viaţa sub noi orizonturi de speranţă", a dat un decret care prelugeşte "pauza" în acordarea vizelor de tip "green cards" decisă acum 2 luni. De data asta, decizia restrictivă majoră, fără precedent pe timp de pace, va dura, în principiu, până pe 31 decembrie şi va afecta şi mai mai multe vize de muncă, printre care cele de tip H1-B folosite pentru a atrage forţă de muncă super-specializată în sectorul tehnologiilor de vârf. În aceeaşi măsură sunt restrânse şi vizele H2B pentru muncitorii necalificaţi sau cu nivel redus de calificare (cu o excep'ţie pentru cei folosiţi în industra agro-alimentară), dar şi vizele de tip J care permiteau intrarea şi activitatea studenţilor şi cercetătorilor. În fine, mai este vorba, tot restrictiv total ca şi celelalte, de vizele necesare transferului de personal inter-companii, folosite pentru activitatea expaţilor, de obicei în marile companii sau în multi-naţionale. Din datele care sunt acum circulate în mediile specializate, măsura interdicţiei va împiedica intrarea pe sol american a cel puţi 525.000 de persoane.

Comunicatul Casei Albe este extrem de important deoarece deschide nu numai un capitol nou al jocurilor interne din SUA, dar reprezintă un pariu istoric încercat de alte naţiuni în istorie doar în moment excepţionale, de obieci când în aer plutea presimţirea unui conflict mondial de proporţii. Termenii în care este formulat au atras atenţia tuturor:

As COVID-19 spread across the globe, many U.S. workers were hurt through no fault of their own.



As America recovers, President @realDonaldTrump won't allow blue-collar and middle-class workers to stay on the sidelines and be replaced by new foreign labor. https://t.co/A68ueVC88u pic.twitter.com/tFRwGZE9jX