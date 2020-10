De ce unii nu cred că Trump este infectat cu noul coronavirus

Confirmat vineri cu noul coronavirus, liderul de la Casa Albă a fost internat la Spitalul Militar Walter Reed din Bethesda, Maryland.

De acolo, preşedintele american postează zilnic mesaje despre faptul că lucrează din greu pentru a se recupera şi promite să se întoarcă în arena campaniei pentru alegerile din 3 noiembrie.

Dar nu toată lumea crede că Donald Trump este într-adevăr infectat cu noul coronavirus.

Unii sugerează că preşedintele american încearcă astfel să evite următoarele două dezbateri prezidenţiale, după ce a ieşit şifonat din prima. Mai mult, alţii suspectează că Trump ar căuta un motiv să amâne alegerile prezidenţiale. Aceste dubii provin şi din faptul că preşedintele american a răspândit în ultimele opt luni numeroase informaţii contradictorii despre coronavirus.

Printre cei care au dubii în legătură cu starea lui Trump figurează Jelani Cobb, jurnalist la „The New Yorker”, şi Anand Giridhadas, editor la „Time”.

Anunţul îmbolnăvirii preşedintelui Trump a fost urmat de o avalanşă de teorii ale conspiraţiei, promovate atât de susţinătorii liderului american, cât şi de stânga de peste ocean. Pe aplicaţia de socializare Parler, unde susţinătorii QAnon s-au adunat după ce au fost expulzaţi de pe alte platforme, au apărut numeroase speculaţii cu privire la semnificaţia anunţului.

Adepţii QAnon, care cred că pandemia este o farsă menită să distragă atenţia tuturor de la un cerc de pedofili alcătuit din lideri democraţi şi vedete de la Hollywood, şi-au exprimat încântarea la anunţul lui Trump, deoarece cred că diagnosticul de infectare cu coronavirus al preşedintelui este o acoperire pentru arestarea lui Hillary Clinton. Interpretarea acestora a venit chiar din mesajul tweet al preşedintelui.



După ce a confirmat rezultatul pozitiv al testului, Trump a scris: „Vom trece prin asta ÎMPREUNĂ (TOGETHER)!” Dar se pare că adepţii QAnon au citit acest lucru ca: „SĂ O LUĂM” (TO GET HER).” Susţinători ai stângii, membri ai Partidului Democrat şi vedete de la Hollywood, cred că preşedintele „şi-a falsificat” diagnosticul din mai multe motive. Unii spun că Trump se preface că are COVID-19 pentru a nu mai lua parte la cele două dezbateri rămase cu Joe Biden, după spectacolul lamentabil care a marcat prima confruntare directă dintre cei doi candidaţi.

„Sincer, când un om minte atât de mult, mă înşel când îmi imaginez un alt strigăt fals pentru o surpriză din octombrie? Că Trump pretinde un test pozitiv, se va prezenta ca asimptomatic sau se va pretinde vindecat cu înălbitor, apoi va respinge COVID din nou ca o farsă democratică? Mă înşel, nu?” a scris pe Twitter scenaristul David Simon, critic de seamă al preşedintelui. O altă teorie susţine că preşedintele minte în legătură cu diagnosticul, pentru ca ulterior să se poată lăuda cu recuperarea rapidă de la un virus care „nu a fost atât de rău“.



Donald Trump a publicat un mesaj video de patru minute, sâmbătă seară, în care spune că se „simte bine”. „Am venit aici, nu mă simţeam aşa de bine, acum mă simt mai bine. Lucrăm din greu pentru a mă recupera”, a spus el.

Mesajul video vine după informaţii contradictorii referitoare la starea de sănătate a lui Trump de când a fost internat în spital, vineri seară, la câteva ore după ce a anunţat pe Twitter că el şi prima-doamnă, Melania Trump, au contractat virusul.

Un doctor din echipa medicală a spus sâmbătă dimineaţă că starea lui Trump se îmbunătăţeşte şi că vorbeşte deja să se întoarcă la Casa Albă. La câteva minute, şeful de personal al Casei Albe, Mark Meadows, a transmis reporterilor o evaluare mai puţin roz: „Semnele vitale ale preşedintelui din ultimele 24 de ore au fost foarte îngrijorătoare iar următoarele 48 de ore vor fi critice în ceea ce priveşte îngrijirea sa. Nu suntem încă pe un drum clar către o recuperare completă”. Meadows, ale cărui comentarii iniţiale au fost transmise sub condiţia anonimatului, şi-a schimbat mesajul peste câteva ore, declarând pentru Reuters că Donald Trump se simte „foarte bine” şi că „medicii sunt foarte mulţumiţi de semnele sale vitale”. Meadows nu a clarificat discrepanţa din comentariile sale. Un consilier al lui Trump, care a vorbit despre starea sa sub anonimat, a spus că preşedintele nu este fericit să afle despre comentariile iniţiale ale lui Meadows, scrie Reuters.

Oficiali din administraţie au pus mutarea la Spitalul Walter Reed sub semnul precauţiei şi au spus că Trump va sta aici câteva zile.