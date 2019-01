Există oare o primejdie reală ca SUA să înceapă să-şi piardă influenţa globală din cauza unei combinaţii între ignorarea mesajelor de forţă pe care le transmit puterile adverse şi a efectele cel puţin ambigue pe care le au diversele iniţiative de politică externă ale preşedintelui Trump? Acesta pare să fie avertismentul cel mai grav care rezultă din audierile marcate de delimitările serviciilor de informaţii americane faţă de estimările prezidenţiale şi deciziile administraţiei privind Coreea de Nord, Iran şi Siria, cele dovedite a fi contrazise de realitate.

Dar, dacă nu urma o reacţie furibundă pe Twitter a lui Donald Trump, poate nu mulţi ar fi transformat evenimentul respectiv în sursă de comentarii extrem de acide şi îngrijorări reale în mediile specializate pe probleme de apărare şi securitate.

Asta deoarece preşedintele SUA, rupând orice tradiţie de rezervă şi discreţie, îşi acuză public, din nou, agenţiile de informaţii şi pe agenţii lor de a fi „extrem de pasivi şi naivi“ în ce priveşte Iranul şi, din această cauză, ar trebui să se ducă din nou pe băncile şcolii! Ceea ce reprezintă o creare continuă de vulnerabilitate de securitate care, foarte uşor, se poate transforma într-o breşă de securitate pe care adversarii s-o poată oricând invoca şi exploata ca atare.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but....