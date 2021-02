Cum i-a propus Donald Trump lui Kim Jong-un să-l ducă acasă cu Air Force One. Detalii despre cum au ajuns cei doi lideri să se întâlnească

În ultimul episod al seriei originale BBC „Trump Takes On the World”, au ieşit la iveală noi detalii cu privire la una dintre întâlnirile dintre preşedintele american şi dictatorul nord-coreean.

Serialul regizat de Tim Stirzaker examinează summit-urile la care au participat Donald Trump şi Kim Jong-un, oferind noi detalii despre evenimentele întâmplate acolo, chiar de la oameni care s-au aflat în aceeaşi cameră cu cei doi lideri.

Una dintre poveştile incredibile legate de cei doi s-a derulat în timpul celei de-a doua întâlniri dintre aceştia, la Hanoi, Vietnam, în februarie 2019. Întâlnirea nu s-a desfăşurat conform planului, Trump părăsind brusc camera, nu înainte de a spune însă presei că „uneori trebuie doar să pleci”.

Înainte să plece însă, preşedintele Statelor Unite i-ar fi făcut o ofertă uluitoare lui Kim Jong-un, care i-a uimit pe toţi diplomaţii prezenţi. Matthew Pottinger, principalul expert în ceea ce priveşte zona asiatică din Consiliul Naţional de Securitate al preşedintelui, spune că „preşedintele Trump i-a oferit lui Kim să îl ducă acasă cu Air Force One. Ştia că el (n.r. Kim) venise cu un tren, într-o călătorie care a durat câteva zile prin China până în Hanoi, iar preşedintele i-a spus că îl poate duce acasă în două ore, dacă doreşte. Kim a refuzat”.

Foto: Getty Images

Oferta de a-l „duce acasă” pe nord-coreean a fost o surpriză uriaşă, însă exista un precedent. Cu ceva timp în urmă, în Singapore, cei doi s-au întâlnit iar John Bolton, consilier în Probleme de Securitate, spune despre acel moment că „Trump a crezut că şi-a făcut un nou cel mai bun prieten”. La acea întâlnire, Trump a şocat din nou, acceptând cererea lui Kim de a opri exerciţiile militare realizate în colaborare de armata SUA şi cea a Coreei de Sud.

”Trump a spus atunci din senin că va anula jocurile de război (aşa cum le numea el). ‘Nu e nevoie de ele, sunt scumpe şi o să te facă fericit’. Nu mi-a venit să cred” adaugă Bolton într-o declaraţie pentru BBC.

Mesajul secret pentru Kim

Faptul că întâlnirea din Hanoi dintre cei doi a avut loc a fost o surpriză pentru mulţi, ţinând cont că în urmă cu doar câteva luni, Trump îl numea pe Kim „Omul Rachetă” şi ameninţa Coreea de Nord cu „foc şi furie”. Unul din oficialii Naţiunilor Unite, Jeff Feltman, povesteşte cum, într-unul din momentele cele mai mari ale conflictului dintre cei doi, a livrat un mesaj secret prin care Trump îl invita pe Kim la o întâlnire.

La acea vreme Sub-Secretar General pentru Afaceri Politice al ONU, Feltman a fost invitat la Phenian de nord-coreeni, însă oficialii americani i-au sugerat să nu meargă. La câteva săptămâni distanţă de acest moment, Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a vizitat Casa Albă.

Conform lui Feltman „(n.r. Guterres şi Trump) vorbeau despre ceea ce se întâmplă, ce era posibil să se întâmple, cât de periculos era momentul, dacă un răspuns militar este posibil, lucruri de genul acesta. Iar Secertarul General Guterres i-a spus preşedintelui Trump că ‘Jeff Feltman are o invitaţie ciudată de a merge la Phenian şi a vorbi cu nord-coreenii’. Trump s-a apropiat de el şi i-a zis că ar trebui să merg şi să le spun că îşi doreşte să vorbească cu Kim Jong-un”.

Când Feltman a ajuns în Phenian a subliniat gravitatea situaţiei. ”Mesajul esenţial pe care am vrut să îl transmit a fost că ceea ce văd ei ca pe o descurajare în a începe un război ar putea fi chiar lucrul care provoacă un război”, spune acesta. Oficialul ONU a cerut apoi o întâlnire cu ministrul de externe din Coreea pentru a-i transmite acestuia între patru ochi mesajul secret al lui Trump.

„A fost puţină linişte înainte ca ministrul de externe să-mi spună ‘nu te cred, de ce te-aş crede?’. I-am răspuns că nu îi cer să mă creadă, ci că ONU mi-a oferit încrederea de a transmite acest mesaj de la preşedintele Trump. Eu eram doar mesagerul.

Am mers la Phenian foarte, foarte îngrijorat că un război este iminent. Am plecat de-acolo terifiat că am riscat să provocăm accidental acel război” îşi aminteşte Feltman.

Ambasadorul sud-coreean „aproape a căzut de pe scaun” în urma unui răspuns al lui Trump

Kim nu a răspuns direct mesajului lui Trump, însă la câteva luni de la acel moment i-a contactat pe sud-coreeni, spunându-le că este gata să se întâlnească cu preşedintele SUA. Consilierul sud-coreean în probleme de securitate naţională a călătorit apoi rapid la Casa Albă pentru a-l anunţa pe Trump de acest lucru.

HR McMaster, la acea vreme Consilier al SUA în probleme de securitate naţională, descrie momentul în care Trump a spus „da” întâlnirii: „Ambasadorul Chung aproape a căzut din scaun, pentru că se gândea că va fi greu de convins.”

La fel ca mulţi alţi oficiali americani, McMaster avea rezerve serioase în privinţa unei întâlniri cu Kim, însă ştia că Trump nu poate fi oprit. „Am simţit că era mai bine să îl lăsăm pe Kim Jong-un să simtă presiune pentru o perioadă mai lungă. Însă, bineînţeles, preşedintele nu a putut rezista oportunităţii” notează McMaster.