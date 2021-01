CTP: Acesta este terorism la nivel de stat. Trump vrea să transforme America în Reich-ul de o mie de ani

„Am spus-o şi am repetat-o până m-a durut capul, acest individ, Trump, este capabil de orice, va recurge la orice mijloace pentru a îşi păstra puterea, şi asta se întâmplă acum. Văzând imaginile, am senzaţia unui serial prost.

„Ce vor aceşti oameni? Să presupunem că ar izbândi în demersul lor. Ce înseamnă izbânda lor, a acelor inşi care au ocupat acum Capitoliul? Înseamnă instaurarea dictaturii în America. Înseamnă transformarea Americii într-o Coree de Nord, cu Donald Trump şi familia lui, dictatori ereditari. El pe viaţă, şi urmaşii lui. Ce altceva să vrei în momentul în care vii şi răstorni prin forţă rezultatul alegerilor democratice, certificate de toate instituţiile statului american?

Aceşti oameni vor să răstoarne pur şi simplu statul american democratic şi să îl înlocuiască cu o dictatură ca în Coreea de Nord, ca în unele ţări africane. Nici măcar Vladimir Putin, sau Xi Jinping, care sunt dictatori pe viaţă în ţările lor, în Rusia şi în China, nu au fost puşi în poziţiile respective prin lovitură de stat. Prin năvălirea de terorişti în sediile parlamentelor din Rusia şi din China. Nu! Totuşi, au fost puşi prin nişte proceduri, care nu au legătură cu libertatea de voinţă a alegătorilor, dar măcar prin nişte proceduri, prin nişte instituţii.

În acest moment, Statele Unite se situează sub Rusia şi sub China. Se duc spre Coreea de Nord, prin ce vedem acolo.

Donald Trump a reuşit să mintă 70 de milioane de oameni în Statele Unite. Are suport popular, dar spre deosebire de Hitler, nu are sprijinul Armatei şi al elitelor. Îi mai lipseştre zvastica pe frunte, dar nu are suportul suficient, cu excepţia câtorva senatori republicani. Atenţie! Câtorva, e vorba de Ted Cruz şi alţi doi, trei. El nu are nici măcar suportul partidului Republican.

Vrea să transforme America acum în Reich-ul pentru o mie de ani. Singurul mesaj în ceasul al doisprezecelea, din partea acestui scelerat ar fi: „Plecaţi imediat de acolo. Mergeţi acasă. Lăsaţi să se desfăşoare procesul democratic în statul nostru”, a mai spus acesta.