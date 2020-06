Creştere record a numărului de infectări în 24 de ore în SUA. Trei state, între care New York, au impus carantină pentru şapte state

Peste 35.900 de noi cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în 24 de ore, ridicând numărul total al contaminărilor pe teritoriul american la circa 2,4 milioane, notează Agerpres citând date raportate miercuri a orele 20.30 (joi, 00.30 GMT) de Universitatea Johns Hopkins

State americane sudice şi vestice au raportat o creştere record a numărului de cazuri şi estimările cercetătorilor de la Universitatea Washington sunt că s-ar putea ajunge la 180.000 de decese până în octombrie.

Expertul echipei de răspuns a administraţiei Trump, Anthony Fauci, a avertizat marţi legislativul asupra unei creşteri îngrijorătoare a contaminărilor şi transmiterii comunitare în multe state sudice şi vestice sfătuind americanii să evite mulţimile şi să poarte măşti.

Statele supuse măsurii de carantină institută de guvernatorii care vor să prevină un al doilea val în statele lor sunt: Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas şi Utah. Anunţul a fost făcut de guvernatorul statului New York Andrew Cuomo. Vizaţi sunt şi rezidenţii statelor New York, New Jersey şi Connecticut care vor reveni din aceste state.

Amenzile pentru cei care încalcă carantina pornesc de la 1.000 de dolari şi pot ajunge la 5.000 de dolari. Cuomo a explicat că lista statelor vizate de aceste măsuri va suferi modificări în funcţie de numărul de noi cazuri la 100.000 de oameni sau rata testelor pozitive.

Numărul noilor cazuri a crescut cu un sfert săptămîna trecută. 10 state americane au raportat creşteri de peste 50% .

California a ajuns la 190.222 de cazuri după ce miercuri a înregistrat un număr record de 7.149 de cazuri noi.





Florida a raportat de asemenea un record zilnic de 5.508 de cazuri care a ridicat bilanţul la 109.014 de contaminări şi 3.281 de decese. Statul şi-a impus propria măsură obligatorie de purtare a măştii în public.

Texas, unul din statele care au ridicat restricţiile devreme în cursul epidemiei, se confruntă cu transmitere comunitară ridicată şi a ajuns de asemenea, miercuri la un record de cazuri în 24 de ore, 5.551, iar numărul internărilor a crescut semnificativ.