Cine este Patrick Leahy, preşedintele pro tempore al Senatului, care are o pasiune pentru Batman

Patrick Leahy, senator din 1974 din Vermont, a devenit preşedintele pro tempore al Senatului în virtutea faptului că are cele mai multe mandate consecutive în Senat din partidul democrat, care a obţin o majoritate la limită după alegerile din Congres, în 3 noiembrie.

El o suplineşte pe Kamala Harris, preşedintele Senatului, când aceasta nu poate fi prezentă să prezideze sesiunile camerei superioare.

Tradiţia datează din 1890, relatează Digi 24. El este cel care ar asigura interimatul funcţiei prezidenţiale, în cazul în care nici vicepreşedintele, nici Nancy Pelosi, preşedinta Camerei Reprezentanţilor, n-ar putea să-l exercite în situaţia, eventual, a unei calamităţi care ar lovi simultan administraţia prezidenţială şi Congresul.

Patrick Leahy a fost ales în Senat în 1974, la 34 de ani, fiind cel mai cel mai tânăr senator democrat ales vreodată din statul Vermont, după scandalul Watergate în care fusese implicat preşedintele republican Richard Nixon. El a primit opt mandate de senator de atunci şi cariera lui politică longevivă s-a împletit cu pasiunea lui din copilărie pentru eroul de benzi desenate Batman. De altfel, el a apărut în mai multe filme despre eroul bogat, dar fără alte puteri extraordinare în afara abilităţilor sale de detectiv, inteligenţei şi judecăţii sale iscusite, după cum îşi explica fascinaţia chiar Leahy.

„A trăi tot timpul în lumea reală ar putea deveni cam enervant”, spunea senatorul Patrick Leahy în 2008

Fost procuror, acesta a susţinut de-a lungul timpului asigurările de sănătate pentru toţi, căsătoriile homosexuale, militând totodată pentru accesul la educaţie, protecţia mediului şi energia regenerabilă.

Leahy a fost unul din senatorii vizaţi de atacurile cu antrax din 2011, după atacurile din 11 septembrie.

El şi-a folosit eroul favorit pentru a pleda pentru una din cauzele sale şi anume interzicerea minelor antipersonal, colaborând în acest scop cu editura americană DC Comics pentru cartea de benzi desenate „Batman. Death of Innocents: the Horror of Landmines (Batman. Moartea nevinovaţilor: Oroarea minelor antipersonal) prin care să atragă atenţia asupra pericolelor acestui tip de muniţie.

De-a lungul anilor, Patrick Leahy a avut scurte apariţii în cinci filme inspirate din universul Batman, jucând chiar roluri de politician. Prestaţia cea mai remarcabilă a avut-o însă în 2008, potrivit CNN, când a apărut în „The Dark Knight”. Într-o scurtă secvenţă, are de-a face cu principalul duşman al lui Batman, Joker. Acesta din urmă, jucat de regretatul Heath Ledger, îl apucă de gât şi îşi ţine cuţitul foarte aproape de faţa senatorului, în timp ce camera de filmat strânge planul pentru a se concentra asupra privirii îngrozite a lui Patrick Leahy. Scena a fost văzută de zeci de milioane de spectatori, iar filmul a avut încasări de peste 820 de milioane de euro în box-office. „M-a speriat de moarte, când a venit cu cuţitul la mine, n-a trebuit să mă prefac”, a declarat senatorul, potrivit Digi 24

Toate încasările obţinute din rolurile sale au fost donate bibliotecii Kellogg-Hubbard din Montpelier, unde l-a descoperit pentru prima dată pe cel avea să devină super-eroul său.