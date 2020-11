Cine este Jill Biden, viitoarea Primă Doamnă a SUA: ce a determinat-o să-i ceară soţului său să candideze la preşedinţia Americii

Cine este noua Prima Doamnă a SUA? Joe Biden este pe punctul de a câştiga cursa pentru Casa Albă la a treia încercare având o susţinere puternică din partea soţiei sale, mai ales după ce acesta renunţat la candidatură în 2015. Jill Biden este profesoară de 30 de ani şi o activistă ferventă pentru educaţie, munca sa fiind concentrată asupra colegiilor comunitare.

La Convenţia Democrată din 2020, Jill Biden a asemănat o naţiune dezbinată cu o familie în suferinţă, în ambele cazuri fiind nevoie de „iubire, înţelegere, dar şi mici gesturi de bunăvoinţă, curaj şi credinţă neclintită”.

Jill Tracy Jacobs Biden s-a născut pe 3 iunie 1951 la Hammonton, New Jersey, şi a copilărit într-o suburbie din Pennsylvania. Este prima născută şi mai are 4 surori. Tatăl său a fost funcţionar la o bancă, iar mama, cu origini englezeşti şi scoţiene. casnică. Bunicul italian din partea tatălui şi-a schimbat numele în Jacobs. Părinţii săi erau „ realişti agnostici”, însă Jill mergea duminica cu bunica sa la o biserică prezbiteriană de unde a primit confirmarea la 16 ani. A fost o fire rebelă în adolescenţă, s-a angajat la 15 ani şi a lucrat ca model în cursul unui an de pauză de la universitate, pe care a absolvit-o în 1969.

Jill Tracy Jacobs Biden a absolvit engleză la Universitatea din Delaware, unde a obţinut ulterior şi un doctorat şi este profesoară de limba engleză din 1993, predând la colegii comunitare. Este prima a Doua Doamnă a SUA care a continuat să lucreze în timpul mandatului soţului său, între 2009 şi 2017.

Este căsătorită cu Joe Biden din 1977 şi au împreună o fiică născută în 1981, asistent social. Cei doi s-au cunoscut în 1975 pe când Joe Biden era senator, iar ea trecea printr-un proces de divorţ tensionat cu primul soţ. „Mamă, am cunoscut în sfârşit un gentleman”, spunea Jill. S-au căsătorit în 1977 la o biserică catolică din New York după ce Jill l-a refuzat de mai multe ori pe Biden, îngrijorată din cauza atenţiei publice, a carierei sale pe care şi-a dorit-o cu ambiţie din adolescenţă şi a responsabilităţii creşterii celor doi copii mici ai senatorului. În 1972, candidatul democrat şi-a pierdut soţia şi fiica de un an într-un accident de maşină. Din acea căsătorie a avut doi fii Hunter şi Beau, care a murit în 2015 din cauza unei tumori pe creier.

Jill obţinut un master în domeniul educaţiei în timpul sarcinii cu fiica lor şi a stat doi ani acasă pentru a se ocupa de copii. În anii 80 s-a ocupat de adolescenţii cu tulburări emoţionale la un spital psihiatric şi s-a dedicat studenţilor cu dificultăţi şcolare.

Este preşedinta ONG-ului Biden Breast Health Initiative, fondat în 1993, care derulează programe educaţionale de conştientizare a cancerului la sân în şcoli. În 2007 a fondat Book Buddies, un program de sprijin pentru elevii cu venituri mici. La 55 de ani a devenit doctor în domeniul managementului educaţiei. Merge regulat la slujbe catolice împreună cu soţul său.

De ce a dorit ca soţul său să candideze la preşedinţia SUA

În 2004 s-a opus candidaturii soţului său la preşedinţie, dar după realegerea lui George W. Bush s-a răzgândit, mărturisind: „Practic am purtat doliu o săptămână. Nu îmi venea să cred că a câştigat, întrucât mi se părea că situaţia este deja sumbră. Eram împotriva războiului din Irak. Şi i-am spus lui Joe: Trebuie neapărat să schimbi asta”. În 2008, când Biden a luptat pentru nominalizarea democrată la preşedinţie, l-a însoţit în evenimente de campanie în weekenduri. Jill a spus că este apolitică şi nu s-ar fi implicat decât într-un activism educaţional dacă ar fi devenit Primă Doamnă.

După ce soţul său a fost ales partenerul lui Obama în cursa prezidenţială, s-a centrat în special pe campanii de susţinere a familiilor militarilor detaşaţi în Irak, fără a avea însă un discurs politic elaborat.

În toamna lui 2010 a fost gazda primului summit de la Casa Albă privind colegiile comunitare care sunt în opinia sa „cel mai bine păstrate secrete ale Americii”, iar în 2012 a mers în toată SUA în campania „De la Colegiile Comunitare la Carieră”, subliniind rolul vital al acestor instituţii în relaţia dintre studenţi şi angajatori.





În aprilie 2011, a fondat alături de Michelle Obama iniţiativa Joining Forces, adresată nevoilor familiilor militarilor şi a sprijinit campania Agenţiei pentru Dezvoltare Internaţională pentru problemele umanitare din Hornul Africii. În tot acest timp a continuat să predea, iar mulţi dintre studenţii săi nu ştiau cine este. Jill spunea că, întrebată, răspundea mereu că are o relaţie de rudenie cu vicepreşedintele SUA fără alte detalii. De altfel, când avea opt angajaţi în subordine la biroul vicepreşedintelui, era prezentată doar ca „Dr. Jill Biden”. Amintindu-şi de tururile prin ţară împreună cu campania lui Biden, Michelle Obama spunea că în tot timpul disponibil Jill corecta lucrările studenţilor.

Jill Biden a avut o implicare modestă în a doua campanie prezidenţială a lui Obama şi a soţului său, cu puţine apariţii publice.

În 2015 a fost devastată de moartea fiului său vitreg, Beau, din cauza cancerului cerebral. Ea a povestit: „ Am fost dărâmată. Viaţa mea s-a schimbat într-o clipă. Pe tot parcursul bolii am crezut cu tărie că va trăi şi n-am încetat să sper până în ultima clipă, când a închis ochii”. Din acel moment şi-a pierdut credinţa şi n-a mai călcat într-o biserică timp de patru ani. Credinţa şi-a făcut din nou loc în sufletul ei după contactul cu oamenii în evenimentele de campanie.

Joe Biden a renunţat să candideze la nominalizarea democrată după moartea fiului său, Biden

Când soţul său a anunţat în octombrie acel an că nu va candida la nominalizarea Partidului Democrat pentru cursa prezidenţială din 2016, Jill a fost dezamăgită, fiind convinsă că soţul său „ar fi fost cel mai cel mai bun preşedinte”.

În 2017, soţii au fondat Fundaţia Biden care reuneşte cauze ale ambilor. În 2019, cuplul a raportat venituri de circa 15 milioane de dolari obţinuţi inclusiv din contracte pentru publicarea unor cărţi. În iunie 2017, cuplul a cumpărat o casă de vacanţă de 2.7 milioane de dolari în Rehoboth Beach, Delaware. Jill Biden are un salariu de profesoară în jurul a 100.000 de dolari.

În 2019, Jill, şi-a publicat cartea biografică `Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself” , în care mărturiseşte că este recunoscătoare că a fost a doua Doamnă a SUA, dar se regăseşte mai bine în rolul de „Dr. B”, aşa cum îi spun studenţii săi.

Jill Biden a avut o influenţă puternică în decizia lui Joe Biden de a candida la preşedinţia SUA, susţinându-l „entuziast” în acest demers.

Joe Biden şi-a lansat oficial candidatura pe 25 aprilie 2019. Jill Biden a fost văzută fără soţul său la campaniile pentru alegerile primare din primele state întrate în cursă, unde a venit adesea însoţită de una din nepoate. În cadrul unui tur de campanie a argumentat pentru alegerea soţului său: „Ştiţi, e foarte posibil ca în anumite privinţe candidatul vostru să fie mai atrăgător, dar trebuie să luaţi în considerare cine are şanse să câştige şi în pofida ezitărilor să vă reveniţi şi să spuneţi : personal îmi place altcineva mai mult, dar ideea e că trebuie să-l batem pe Trump”.

Jill a fost mult mai activă În această ultimă campanie prezidenţială, în unele state fiind chiar mai prezentă decât soţul său şi oferindu-le potenţialilor votanţi o adresă de mail unde să-i scrie. În apariţiile comune, Jill a luat cuvântul după soţul său şi chiar l-a apărat de un protestatar care s-a apropiat de Biden în timpul unui discurs cu prilejul unei serii de victorii în alegerile primare.

În 2020, Jill Biden a publicat cartea pentru copii Joey: The Story of Joe Biden ce îl are ca protagonist pe soţul său, un copil „aventuros şi curajos” în ciuda faptului că a fost puţin bâlbâit în copilărie şi a fost batjocorit din pricina asta. Jill Biden a scris prima carte pentru copii în 2012 şi anume„ Don’t Forget, God Bless Our Troops”, în care eroina este nepoata sa Natalie, care povesteşte despre experienţa familiei în timpul detaşării tatălui său Beau în Irak. Beau Biden a fost avocat , procuror general în Delaware şi a activat în Garda Naţională a acestui stat.

Jill şi Joe au cinci nepoţi.