Cel puţin 25 de morţi în inundaţii istorice în Kentucky. Ce spun supravieţuitorii FOTO VIDEO

„Eram complet înconjurată de apă, care urca în maşină. Credeam că am să rămân aşezată acolo şi că am să mă înec. Eram atât de îngrozită, încât am început să mă rog”, declară în lacrimi o locuitoare, salvată în ultimul moment de către un vecin.

The devastating cost of flash flooding in the US state of Kentucky is slowly being revealed as waters start receding. The death toll is already up to 25, and with rain still bucketing down, local authorities expect it to keep rising 7NEWS at 6pm | https://t.co/iuw7S32NNQ #7NEWS pic.twitter.com/cEnLeCEc1a