Cei 900 de angajaţi concediaţi pe Zoom, de 1 decembrie, primesc noi oferte. Un târg de locuri de muncă va fi organizat special pentru ei

Una dintre angajatele Better.com concediate în timpul apelului devenit viral pe internet lucrează cu grupuri locale pentru a organiza târgul de joburi pentru a-i ajuta pe colegii rămaşi fără loc de muncă înainte de sărbători.

Organizarea unui târg de locuri de muncă pentru angajaţii Better.com afectaţi era următorul pas logic, spune Demi Knight Clark, fost director regional la Better.com şi unul dintre liderii evenimentului.

„Avem companii cu care lucrăm şi care caută cu disperare astfel de oameni”, a spus ea.

„În acest moment, pe piaţa muncii nu prea ai 900 de oameni care să fie pregătiţi să înceapă să lucreze”, a adăugat ea.

Pe măsură ce tot mai mulţi americani renunţă la locurile de muncă şi deficitul de forţă de muncă la nivel naţional continuă să provoace probleme în toată ţara, să ai sute de angajaţi bine pregătiţi din domeniul tehnologiei disponibili pentru muncă imediată este un „vis” pentru angajatori, a mai spus Clark.

Cei 900 de angajaţi au fost concediaţi pe Zoom pe 1 decembrie.

În şedinţa online, care a fost filmată şi apoi postată pe reţelele sociale de un angajat, Garg le-a spus: „Nu este o veste pe care veţi dori să o auziţi... Dacă sunteţi în acest call, sunteţi parte din grupul ghinionist care este concediat. Angajarea voastră aici încetează deîndată.”

Înainte de a le da această veste, el le-a spus angajaţilor: „Vin la voi cu veşti deloc grozave. Piaţa s-a schimbat, după cum ştiţi, şi trebuie să ţinem pasul pentru a supravieţui, astfel încât să putem continua să prosperăm şi să ne îndeplinim misiunea. Aceasta nu este o veste pe care vreţi să o auziţi. Dar până la urmă a fost decizia mea şi am vrut să o auziţi de la mine... Este a doua oară în cariera mea când fac asta şi nu vreau să o mai repet. Ultima dată când am făcut-o am plâns. De de data asta sper să fiu mai puternic. Concediem 15% din angajaţi din mai multe motive – piaţa, eficienţa, performanţa şi productivitatea.”

Managerul a dat vina pe fluctuaţiile de pe piaţă pentru decizie, dar ulterior e explicat pe blogul lui că este vorba şi de „performanţă şi productivitate”.

„Ştiţi că cel puţin 250 dintre cei concediaţi lucrau în medie 2 ore pe zi, în timp ce erau plătiţi pentru 8? Au furat de la tine şi au furat de la clienţii noştri care ne plătesc facturile”, a spus el.

După câteva zile, Garg a spus că îi pare „foarte rău” pentru modul în care au fost gestionate disponibilizările.

„Nu am reuşit să dau dovadă de respect şi apreciere pentru persoanele care au fost afectate”, a spus el într-un mesaj postat pe site-ul companiei.

„Îmi pare foarte rău şi promit să învăţ din această situaţie şi să fac mai mult pentru a deveni liderul care ar trebui să fiu”, a spus el.

Garg a mai scris că şi-a dat seama că „modul în care a comunicat această veste a înrăutăţit o situaţie deja dificilă”.

Garg a fost aspru criticat pentru gestul său şi a fost nevoit să-şi ceară scuze pentru modul în care şi-a anunţat angajaţii că sunt disponibilizaţi. La scurt timp au demisionat din companie şi directorii de marketing, PR şi comunicare.