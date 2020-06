Ce relaţie a avut Donald Trump cu mama sa: „Ai încredere în Dumnezeu şi fii sincer cu tine însuţi”

În cărţile sale, pe Twitter şi în interviuri, Donald Trump a oferit descrieri sumare ale lui Mary Anne MacLeod Trump, o imigrantă din Scoţia - o femeie „straşnică”, „foarte caldă”, „o casnică care iubea să aibă grijă de casă, o persoană minunată, o mare frumuseţe - şi a citat îndeosebi unul din sfaturile sale care i-a dat bătăi de cap: „Ai încredere în Dumnezeu şi fii sincer cu tine însuţi”.

„Nu i-am înţeles sensul la început, dar suna bine, aşa că am perseverat. Am conştientizat ulterior cât este de cuprinzător”, a spus Trump.

Despre tatăl său a scris în cartea sa „Think Big” (2007): „De asta sunt aşa dat peste cap, pentru că tata a fost dur cu mine”. După cum ar lăsa de înţeles în cărţile sale, Fred Trump, un om de afaceri, a fost în centrul vieţii sale, or şi relaţia cu mama sa trebuie să-şi fi pus amprenta asupra omului care a devenit cel de-al 45-lea preşedinte al SUA.

Scriitorul Michel Kruse (Poltitico) merge pe firul unei poveşti în care imaginea lui Mary Trump apare într-o lumină mai clară care explică cel puţin indirect înrâurirea exercitată asupra rebelului Trump.

Publicul larg a devenit interesat de mama preşedintelui american după ce o fotografie a acesteia s-a viralizat online: coafura sa aducea cu cea a lui Donald Trump conferindu-i un aer excentric şi bombastic. Atunci mulţi s-au întrebat: cine este Mary Trump?

Prieteni şi membri ai familiei au descris-o prin cuvintele: taciturnă, conservatoare, drăguţă, prietenoasă, plăcută, cizelată şi modestă. Prietenii din copilărie ai lui Trump povestesc despre viaţa familiei în Jamaica Estates, Queens şi par să confirme o relativă absenţă a mamei sale din activităţile sale zilnice.

Când se juca alături de prietenii săi, Fred Trump se afla în preajmă, spre deosebire de mama lui care „nu interacţiona în acest fel”. Mary Trump era rareori prezentă, în timp ce menajera le aducea gustări.

Un fost asociat şi prieten al lui Trump povesteşte că această dinamică relaţională s-a păstrat peste ani: „Donald îl venera pe tatăl său şi era foarte detaşat de mama sa”. Acest lucru ar putea sta la baza personalităţii sale impulsive şi belicoase, nevoia lui nesecată de laude, furia când nu primeşte aplauze răsunătoare, căsniciile sale eşuate şi iritarea lui faţă de femeile care îl contrazic.

Relaţia maternă este cea care pune bazele încrederii, sentimentului de siguranţă, capacităţii de a discerne ce e real şi ce nu e, recunoaşterii emoţiilor şi capacităţii de empatie.

O scenă în care mama lui Trump o întreabă pe fosta soţie, Ivana Trump „Ce fel de fiu am creat?” scoate în evidenţă mediul religios strict în care a crescut Mary Trump: în anii 1990, când Donald divorţa de prima sa soţie, se afişa deja cu altă femeie şi era înglodat în datorii, mama sa avea peste 70 de ani.

Născută într-un colţ îndepărtat al Scoţiei, mama sa a avut o educaţie religioasă prezbiteriană strictă şi s-a căsătorit la New York cu un afacerist aspru, cu care a trăit, după ce acesta a făcut avere ca dezvoltator imobiliar, într-o casă somptuoasă aşezată pe un deal. S-a implicat în activităţi de voluntariat la un spital local, în fundaţii, cluburi sociale şi a mers cu Rolls Royce-ul său să adune plăţile de la sutele de chiriaşi.

Cum Donald Trump, spre deosebire de fraţii, era rebel şi nestăpânit şi îşi tachina profesorii, a fost trimis mai întâi la ore de studiu al Bibliei duminicile, iar apoi, când a împlinit 13 ani, la o academie militară.

Mary Anne MacLeod născută în 1912, a fost al 10-lea copil al familiei sale şi a crescut într-un sat izolat şi sărac din Insulele Lewis, Scoţia, într-o casă cenuşie. Tatăl ei era pescar şi familia supravieţuia de pe urma cultivării pământului. Cel de-Al doilea Război Mondial a a avut un impact devastator asupra economiei regiunii şi a populaţiei de bărbaţi: 15% din cei 6.000 de bărbaţi de pe insulă trimişi la luptă au pierit.

În drum spre SUA, la 18 ani

Mary a plecat în America în 1930, urmându-şi trei dintre surori. În răstimpul călătoriei a împlinit 18 ani. Ea a spus autorităţilor că va lucra ca femeie în casă. Ulterior, presa din Scoţia a descoperit că a muncit în casa unor bogătaşi din suburbiile New Yorkului. Fiica sa cea mare a declarat că mama sa a fost dădacă. Fred Trump era deja un om de afaceri când a cunoscut-o pe Mary, cu care s-a căsătorit în 1936 la o biserică prezbiteriană din Upper East Side Manhattan. Ziarele din Scoţia au relatat despre săteanca scoţiană care s-a măritat în America.

Mary Trump a născut cinci copiii între 1937 şi 1948, Donald Trump fiind al patrulea. La ultima naştere, când Donald a avea doar puţin peste 2 ani, a suferit o hemoragie puternică şi o infecţie care au adus-o în pragul morţii. Doctorii îi dădeau şanse mici la viaţă. Fiica cea mare a povestit că tatăl săi i-a spus că mama sa probabil nu va trăi, dar să meargă la şcoală că o va chema dacă se întâmplă ceva.

E posibil ca acest eveniment să-şi fi pus cumva amprenta asupra relaţiei dintre el şi mama sa şi să fi creat o discontinuitate în sentimentul său de sine, suscitându-i o lipsă de încredere compensată de căutarea atenţiei celor din jur.

Donald Trump povesteşte în cartea sa „Art of the Deal” că mama sa s-a desfătat cu ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta a II-a, în timp ce tatăl său spunea că membrii casei regale sunt nişte escroci şi nişte falşi. Familia Trump a fost prima familie cu televizor color din cartier.

Prietenii din copilărie ai lui Trump povestesc că fraţii îşi petreceau cea mai mare parte a timpului în pivniţă unde aveau un set de tren impresionant. Din nou, Mary Trump nu era prezentă la activităţi, spre deosebire de Fred Trump care, întors de la muncă, cobora şi îi saluta pe copii sau chiar se juca cu ei. Unul din ei spune că la masă copiii trebuiau să fie civilizaţi: „Fred era destul de strict şi voia să afle ce a făcut fiecare în ziua respectivă”. Mary, în schimb, nu vorbea prea mult. Prietenii lui Trump îşi amintesc că Mary nu interacţiona cu ei, dar fraţii „spuneau lucruri bune despte ea”. În societatea de atunci însă „totul se petrecea separat”, a spus un fost coleg de şcoală a lui Trump, şi anume băieţii cu băieţii, fetele cu fetele.

Cel care avea să-i devină coleg lui Trump la Academia Militară povesteşte că familia mergea la un club situat pe o plajă şi că tatăl lui Trump nu renunţa niciodată la costum şi cravată şi stătea aşa îmbrăcat pe un scaun citind cărţi de afaceri şi bând Orange Crush, o băutură care-i plăcea foarte mult. Câteodată însă mergea din casă în casă salutând femeile, membrii clubului într-un mod exagerat. Donald Trump se interesa des de tatăl său şi viceversa.„Fred Trump dădea ordinele. Nu sunt sigur ce făcea Mary”, şi-a amintit acesta. De cele mai multe ori Mary rămânea în interior.

O relaţie apropiată cu tatăl său

La Academia Militară Trump a luat medalii pentru „curăţenie şi ordine” şi îi plăceau toate sporturile. Tatăl său îl vizita mai mereu în wekkenduri. Duminica îl scotea la cină. Theodore Dobias, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, un mentor pentru Trump la şcoală a spus că nu mulţi taţi procedau astfel şi că Fred „era cu adevărat dur cu fiul său”. Mama sa era văzută rareori la şcoală. Un coleg spune că i-a întâlnit uneori pe soţi şi pe Trump la un restaurant din apropiere şi că „ea era foarte cordială”.

De regulă în timpul săptămânii cadeţii nu vorbeau de părinţii lor. Băieţii simţeau că sunt pe cont propriu. Uneori însă Donald începea să vorbească despre tatăl lui. El le spune că „tatăl său îl încuraja să fie un rege, un ucigaş. El nu mi-a vorbit despre sfaturile mamei sale. Nu spunea nimic despre ea. Nici un cuvânt”.

Preşedintele a declarat că a evitat mereu introspecţia, întrucât „ar putea să nu-mi placă ce văd”. El nu a dorit să vorbească despre mama sa, cum nu au dorit nici cei trei fraţi ai săi în viaţă (în 2017), fiul său, Donald Trump Jr, fiica sa Ivanka şi Ivana Trump, prima sa soţie. Doar fiul său Eric a acceptat să de a o declaraţie: „Bunica mea a fost o femeie minunată, puternică, isteaţă, carismatică şi incredibil de iubitoare. Avea un zâmbet minunat şi un incredibil simţ al umorului. Nu încape îndoială că ar fi teribil de mândră de tatăl meu şi de tot ce a realizat.”

Două foste preşedinte ale Organizaţiei Trump în anii 70, respectiv 80, şi-au amintit cu drag de Mary Trump. Prima dintre ele, Louise Sunshine, spune că era puternică. tăcută, meagresivă şi foarte discretă, dar şi iubitoare, ca o contrabalansare a lui Fred Trump, care era precum o morişcă, mereu în mişcare. A doua, Barbara Res, a cunoscut-o pe Mary la diferite evenimente, strângeri de fonduri sau cine şi s-a simţit mereu sprijinită de ea. „Cred că îi plăcea ideea că fac ceea ce fac - că muncesc, că am o poziţie şi un rol importante - în timp ce Fred ura asta.

Era o persoană cu clasă. Dintre ei trei, Fred, Donald şi ea, era cea mai rafinată. Nu îmi dau seama dacă el a luat toate acele lucruri de la ea”.

Trump ar să-i dea dreptate într-o oarecare măsură. În cartea sa Art of the Deal (1987), Trump scrie: „Privind înapoi îmi dau seama că am împrumutat ceva din teatralismul meu (showmanship) de la ea.

În cartea sa de campanie din 2005, „Crippled America", el a mărturisit că a luat de la mama sa „valorile religioase”, deşi nu a fost cel mai bun discipol al ei. „Valorile pe care mi le-a insuflat sunt unele puternice. Mi-aş fi dorit să le preiau pe toate, dar, evident, nu am făcut-o”, a spus el unui reporter londonez.

„Tatăl meu a fost mult mai conectat cu mine”, i-a spus Trump în 2005 biografului Tim O’Brien .

„Mama mea a fost o soţie şi o gospodină grozavă. Ea îmi spunea mereu: Fii Fericit. Voia să fiu fericit”, a scris el în cartea „Big Think”. „Tatăl meu m-a înţeles mai bine. El îmi spunea: vreau să ai succes”.

„E interesant. Unul din avocaţii meu a spus: Bazează-te mereu pe mama ta. Acum îmi dau seama că poate m-am folosit de mama mea. Nu am apreciat-o prea mult”, a spus el în 1992 unui jurnalist.