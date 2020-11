Ce va face Melania Trump? Prima-doamnă „numără minutele până când se încheie mandatul şi poate divorţa”, spune o fostă consilieră a Casei Albe

Melania este căsătorită cu omul de afaceri de 15 ani şi este împreună cu el de circa 20 de ani. La insistenţe repetate din partea presei, fostul model de origine slovenă a răspuns ferm: „Ştiu cu cine m-am măritat”. Ea rămâne însă un mister impenetrabili pentru mulţi inclusiv de la Casa Albă şi are puţini confidenţi în anturajul său. După ce Donald Trump a refuzat să-şi recunoască înfrângerea reclamând fraude electorale, Melania i-a urmat exemplul scriind pe Twitter că America merită alegeri corecte, deşi în privat l-ar fi sfătuit să accepte public rezultatul scrutinului.

Jurnalistul Michael Wolff, cel care a avut acces la Casa Albă pentru a efectua zeci de interviuri cu personalul, în urma cărora a scris Fire and Fury: Inside the Trump White House, spunea că Melania Trump a plâns când Trump a câştigat alegerile, dar nu „de bucurie”.

Discreţia, atitudinea rezervată şi o anume răceală afişată de Melania faţă de soţul său în public, ca şi celebra respingere a mâinii lui Donald Trump au dat naştere unor multitudini de comentarii despre natura relaţiei dintre soţi. Melania spune că se înţelege grozav cu soţul ei, iar Trump, că ei nu se ceartă niciodată. Într-un interviu înainte să câştige alegerile, Trump spunea că va fi o Primă-doamnă „fabuloasă”, sufleteşte şi ca prezenţă publică. Melania a spus că şi-a încurajat soţul să candideze: „Îl susţin. Ştiu ce poate şi ce va face pentru America”.





Numără minutele până la divorţ

Omarosa Manigault Newman, fost director de comunicare al Biroului de legătură de la Casa Albă şi parteneră a lui Trump în showul The Aprentice, care a fost concediată cu scandal şi chiar a acuzat campania preşedintelui în exerciţiu că a vrut s-o mituiască, a scris în cartea sa Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House că „Melania numără fiecare minut până când Trump îşi termină mandatul şi poate divorţa. Dacă ar îndrăzni să joace cartea umilinţei supreme şi l-ar părăsi înainte, ar găsi o cale să o pedepsească”.

„Sunt precaută în a comenta asupra dinamicilor unui mariaj pentru că nimeni nu ştie ce se petrece în spatele uşilor închise. Dar cunosc acest cuplu de când a început să iasă împreună, s-au căsătorit la un an de la debutul The Appretince. Ce am văzut în ultimii 17 ani v-ar da ameţeli. Uneori se plac, alteori ea se simte dezgustată de el”.

FOTO EPA-EFE





Omarosa nu a fost apropiată de prima-doamnă, dar Stephanie Wolkoff, o altă consilieră şi prietenă de peste un deceniu, şi ea plecată de la Casa Albă după un scandal legat de banii obţinuţi din organizarea învestirii lui Trump în 2017, a mers şi mai departe decât scrierea unei cărţi, înregistrând şi convorbiri personale între ea şi Melania. Într-una din ele, în care Stephanie, director executiv Vogue, o întreabă despre moştenirea sa ca primă-doamnă, Melania denunţă faptul că presa e împotriva lor şi totul se reflectă asupra a ceea ce face ea personal. „Spun că sunt complicele lui, că sunt ca el, că îl susţin. Nu vorbesc suficient, nu fac destul”.

FOTO EPA-EFE





O căsătorie reciproc avantajoasă

În cartea sa Melania and Me povesteşte şi cum s-a rupt prietenia lor, dar oferă detalii şi despre relaţia dintre ei de la începutul mandatului lui Trump susţinând că Prima-doamnă a rămas la New York până când a finalizat negocierea unui nou contract prenupţial prin care se asigura că fiul său Barron primeşte partea cuvenită de avere. Doar în aceste condiţii Melania şi-a preluat rolul. Într-un interviu recent pentru BBC, după publicarea cărţii, Stephanie spune că în opinia sa căsnicia lor e „tranzacţională” şi ambii sunt la fel de manipulatori în a-şi urmări interesele personale.

„Donald a obţinut o femeie frumoasă la braţul său. Melania a avut parte de două decenii dinamice. Era un model tânăr ce nu avea încă succes. L-a întâlnit pe Donald , s-au căsătorit, a devenit cetăţean american, au avut un fiu, iar după zece ani este Prima Doamnă a SUA”.

Melania a reacţionat: o persoană care „s-a agăţat de mine după ce soţul meu a câştigat”, a „înregistrat discuţiile noastre şi a făcut publice porţiuni scoase din context, iar apoi a scris o carte plină de bârfe mărunte pentru a-mi distorsiona caracterul”.

FOTO EPA-EFE





Melania nu şi-a sunat succesoarea

Dincolo de aceste dezvăluiri, cert este că Melania care şi-a lansat propria cauză Be Best (starea de bine, siguranţa online şi abuzul de opioide, substanţe analgezice) cum este tradiţional pentru Primele Doamne, nu şi-a sunat încă succesoarea, pe Jill Biden, 68 de ani, o profesoară şi activistă pentru educaţie şi nevoile veteranilor, ale militarilor şi familiilor lor.

Or, la 10 noiembrie în 2015, când Donald Trump era preşedinte-ales, Melania Trump, 50 de ani, la invitaţia lui Michelle Obama, se afla la Casa Albă pentru ceai şi un tur al reşedinţei, în timp ce soţul său era primit în Aripa Vestică de Barack Obama. Presa scrie că cei doi soţi au avut parte de o primire călduroasă, deşi Donald Trump preluase o teorie conspirativă despre originea preşedintelui democrat. Surse CNN au declarat că Melania s-a ţinut deoparte de discuţiile din anturajul lui Trump privind strategii de după pierderea alegerilor.

FOTO EPA-EFE

E de aşteptat ca Melania să nu facă nimic până când Donald Trump nu ia iniţiativa şi îl recunoaşte pe Joe Biden preşedinte-ales. Tranziţia oficială între administraţii nu a primit undă verde din partea Administraţiei Generale a Serviciilor. Totuşi multe aspecte ale predării aripii estice sunt de organizat, în condiţiile în care viitoarea Prima Doamnă îşi are de instalat propria echipă pentru iniţiativele sale. Personalul său ar putea fi mai numeros ca al Melaniei care a avut în medie 10 de angajaţi faţă de Michelle Obama şi Laura Bush, cu câte circa 25.

Michelle Obama s-a pus la dispoziţia Melaniei pentru a o suna pentru eventuale sfaturi, cum a primit ea însăşi de la Laura Bush, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Cele două au vorbit la ceai despre creşterea copiilor la Casa Albă. Barron avea 10 ani în 2015.

Michelle Obama spune că a primit mult ajutor în perioada tranziţiei, şi totuşi „nimic nu te poate pregăti pentru acest rol. Adică e un lucru uluitor că tranziţia se face atât de repede că nu ai acces înăuntru până preşedintele nu depune jurământul”.