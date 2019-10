„Cârtiţa“ de la Casa Albă se pregăteşte să publice o carte despre Donald Trump

Ameninţat deja cu deschiderea unei proceduri de destituire, Donald Trump urmează să facă faţă în curând unei noi încercări. La 19 noiembrie, un oficial de rang înalt din administraţia sa, autorul unui editorial exploziv în The New York Times (NYT), va publica anonim o carte cu dezvăluiri din interiorul Casei Albe, informează CNN şi The Washington Post.

În septembrie anul trecut, autorul acestei cărţi a publicat un editorial anonim care l-a înfuriat pe Donald Trump.

Sub titlul „Fac parte din rezistenţa din cadrul administraţiei Trump“, acest oficial de rang înalt povesteşte cum depune eforturi, împreună cu alţi colegi, să contracareze din interior „tendinţele cele mai proaste“ ale unui preşedinte „meschin“, „impetuos“ şi „ineficient“.

„TRĂDARE“, a denunţat la acea vreme Donald Trump de Twitter, cerând NYT să dezvăluie numele „laşului“, iar secretarului Justiţiei să deschidă o anchetă.

Un scurt comunicat de presă obţinut de CNN prezintă „A Warning“ drept „o mărturie şocantă, de primă mână, despre preşedintele Trump şi munca sa“.