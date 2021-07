Caraşi aurii uriaşi găsiţi într-un lac din SUA. Autorităţile avertizează persoanele care deţin astfel de specii

Reprezentanţi ai oraşului Burnsville au împărtăşit cu cetăţenii pe Twitter, imagini cu câţiva peşti aurii giganţi care se aflau în lacul Keller.

Se presupune că aceşti peşti ar contribui la afectarea calităţii apei prin deranjarea sedimentelor şi dezrădăcinarea plantelor, scrie BBC.

„Vă rugăm să nu vă eliberaţi peştii aurii în iazuri şi lacuri!” a scris oraşul într-un tweet.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2