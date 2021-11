Busculadă la un concert din sudul SUA: Cel puţin opt oameni au murit VIDEO

„Mulţimea a început să se mişte în faţa scenei. Asta a creat un început de panică iar mai multe persoane au fost rănite”, a declarat şeful pompierilor din Houston, Samuel Pena.

„Sunt cel puţin opt decese confirmate în această seară şi mai mulţi răniţi”, a indicat el, precizând că 17 persoane au fost transportate la spital, între care 11 victime cu stop cardiac.

Poliţia a anunţat că AstroWorld Festival Music din Houston, Texas, a fost anulat. La eveniment, participau aproximativ 50.000 de persoane. Mai multe persoane au fost victime ale supradozelor de fentanil, opt persoane au murit, 23 spitalizate şi 300 au primit îngrijiri.

Developing situation as fire trucks and ambulances responding to incident at Astroworld Festival at @nrgpark @KHOU pic.twitter.com/1FVwbKVl2f