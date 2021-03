Primele nominalizări ale lui Biden la curţile federale. SUA ar putea avea primul judecător federal musulman din istoria ţării

Printre nominalizaţi se numără trei femei de culoare, iar dacă Senatul va confirma lista lui Biden, SUA ar putea primul judecător federal musulman din istoria ţării, prima femeie AAPI (asiatic american, nativ din Hawaii şi Insulele Pacificului) care va servi la Curtea Districtuală din DC, respectiv prima femeie de culoare judecător federal în Maryland, potrivit Casei Albe.

Selecţiile „reflectă convingerea profundă a preşedintelui că curţile federale ar trebui să reflecte întreaga diversitate a poporului american”, a scris Casa Albă într-un comunicat de presă.





Nominalizarea lui Jackson (judecător districtual din 2013, absolventă de drept la Harvard, a crescut la Miami şi are strămoşi care au fost sclavi pe linie maternă şi paternă) va stârni probabil discuţiile despre o potenţială nominalizare pentru Curtea Supremă în mandatul lui Biden.

Biden a spus că va numi prima judecătoare de culoare din ţară, iar Curtea de Apel din Districtul Columbia este adesea privită ca o piatră de temelie pentru numirea la cea mai înaltă instanţă.

Jackson a fost cândva funcţionar pentru Stephen Breyer, cel mai vechi judecător de la Curtea Supremă.

Alţi nominalizaţi:

Zahid N. Quraishi, magistrat judecător (nu se ocupă de procese penale) şi nominalizat judecător la Curtea Districtuală din New Jersey, ar fi primul american musulman numit pe un asemenea post. De origine pakistaneză, s-a născut la New York, a crescut în New Jersey şi a obţinut doctoratul în drept de la Rutgers Law School, în 2000.

Tiffany Cunningham, specializată în litigii pentru brevete în Chicago, a fost nominalizată la Curtea de Apel a Circuitului Federal. Ar fi prima femeie de culoare numită la acea curte.

Florence Y. Pan, judecător al Curţii Superioare din D.C., este numit să o înlocuiască pe Jackson la Curtea Districtuală din D.C. Ar fi prima femeie asiatică americană numită pe un astfel de post.

Candace Jackson-Akiwumi, avocat public federal în ultimul deceniu, este un candidat la Curtea de Apel a Circuitului al Şaptelea. Ar fi singura femeie de culoare numită la acea instanţă.

„Această listă inedită de nominalizaţi este o selecţie a celor mai bune şi mai strălucite minţi ale profesiei juridice americane”, a spus Biden într-un comunicat.

„Fiecare dintre ei este profund calificat şi pregătit să ofere dreptate în mod fidel în temeiul Constituţiei noastre şi în mod imparţial faţă de poporul american - şi, împreună, reprezintă diversitatea de mediu, experienţă şi perspectivă care face puternică naţiunea noastră”.

Casa Albă a menţionat în comunicatul său de presă că „niciuna dintre ultimele patru administraţii nu a nominalizat mai mult de doi candidaţi până în acest punct al preşedinţiei lor”.