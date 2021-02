Biden, despre relaţia cu China: „Va exista o competiţie extremă”. Ce spune liderul de la Casa Albă despre ridicarea sancţiunilor în cazul Iranului

Într-un interviu acordat CBS şi preluat de agenţiile internaţionale de presă, Biden a afirmat că vrea să se concentreze pe regulile internaţionale în abordarea relaţiei cu China. „Nu vreau să gestionez aceasta precum Trump. Nu trebuie să avem un conflict. Însă va exista o competiţie extremă”, a spus noul lider de la Casa Albă.

Preşedintele american a subliniat faptul că nu a discutat deocamdată cu omologul său chinez Xi Jinping, dar a precizat că „nu există niciun motiv să nu-l contacteze” şi că îl cunoaşte destul de bine, pentru că a avut, în calitate de vicepreşedinte al lui Barack Obama, în perioada 2009-2017, „24-25 de ore de discuţii cu el”.

Xi „este foarte dur. El nu are - şi nu spun asta ca o critică, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democraţie în el”, a insistat Biden.



China este văzută în mod unanim la Washington drept adversarul strategic numărul unu al Statelor Unite şi principala provocare pe scena internaţională. În primul său discurs de politică externă, susţinut joi, Joe Biden a promis că se va opune avansării autoritarismului, „în special ambiţiilor în creştere ale Chinei”. În plus, el s-a angajat să „contreze abuzurile economice” şi „acţiunile agresive” ale Chinei, dar să colaboreze cu Beijingul „atunci când va fi în interesul Americii”.

Pe de altă parte, Biden a declarat că nu va ridica sancţiunile împotriva Iranului atât timp cât acesta nu îşi va respecta angajamentele privind programul său nuclear.

În mai 2018, Donald Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear internaţional asupra programului nuclear iranian încheiat în vara lui 2015 la Viena şi a reinstituit sancţiunile economice împotriva regimului de la Teheran. Joe Biden s-a arătat dispus să readucă Statele Unite în acordul de la Viena, destinat să împiedice Teheranul să se doteze cu arme nucleare, dar a condiţionat acest lucru de o revenire prealabilă a Iranului la respectarea strictă a angajamentelor sale, la care a început să renunţe ca răspuns la decizia lui Donald Trump.