VIDEO Avion de pasageri furat, prăbuşit în Seattle, Statele Unite ale Americii. Două avioane militare l-au escortat în timpul zborului care a durat o oră

UPDATE 8:50 Două avioane militare F15 au urmărit aeronava care a decolat fără autorizare şi care s-a prăbuşit pe insula Ketron. Potrviti unui şerif local citat de ABC News, cele două avioane militare nu au fost implicate în prăbuşirea aeronavei.

Avionul Bombardier Q400 a zburat timp de circa o oră înainte de a se prăbuşi.

Angajatul care a furat avionul avea 29 de ani şi a fost descris drept „sinucigaş“ de acelaşi şerif.

***

Avionul nu transporta pasageri, din primele informaţii.

Un angajat al Alaska Airlines a urcat fără autorizare, vineri noapte, la bordul unui avion Bombardier Q400 de pe aeroportul Seattle-Tacoma şi a decolat, dar aparatul s-a prăbuşit la circa 50 de kilometri de aeroport, au anunţat autorităţile, potrivit New York Times.

Imagini de la locul prăbuşirii. Foto Abcnews.go.com.

Alaska Airlines a anunţat, într-un mesaj pe Twitter, că avionul furat era un Bombardier Q400 al subsidiarei sale Horizon Air. Compania a a anunţat că nu are informaţii despre prezenţa unor pasageri la bord, în afara pilotului.

Presa locală a transmite că pilotul ar fi comunicat cu turnul de control şi le-ar fi spus controlorilor că are probleme tehnice. Bărbatul ar fi fost sfătuit să evite zonele populate şi să zboare deasupra apei. În cele din urmă aeronava s-a prăbuşit.

Din imaginile publicate de martori, avionul ar fi fost urmărit de cel puţin o aeronavă militare.

