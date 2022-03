Arnold Schwarzenegger către poporul rus: „Viitorul vostru este sacrificat pentru un război fără sens” VIDEO

„Iubesc poporul rus. De aceea trebuie să vă spun adevărul. Vă rog să urmăriţi şi să distribuiţi”, aceasta este descrierea acompaniază mesajul video. Vedeta i s-a adresat în mod direct Kremlinului: „Tu ai început acest război, tu îl conduci şi tot tu îl poţi opri. Este ilegal ceea ce faci”.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV