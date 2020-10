Armata SUA, afectată de pandemia de COVID-19. Întregul stat-major american a intrat în carantină

La o zi după revenirea teatrală a lui Donald Trump la Casa Albă, după trei zile de spitalizare, întreg statul-major american a intrat marţi în carantină după reuniuni cu numărul doi al Gărzii de Coastă, care a fost testat pozitiv la noul coronavirus.

Amiralul Charles Ray a participat pe 27 septembrie la o reuniune la Casa Albă în onoarea familiilor unor militari americani decoraţi.

Pe lângă şeful statului-major american, generalul Mark Milley, toţi cei mai înalţi gradaţi americani sunt în izolare: numărul doi al statului-major, comandanţii US Navy, armatei terestre, US Air Force, Space Force, Gărzii Naţionale, agenţiei de informaţii militare NSA şi cel al Forţelor Speciale, potrivit unui responsabil al Pentagonului sub protecţia anonimatului.

Comandantul adjunct al Gărzii de Coastă a SUA, amiralul Charles Ray, a fost testat pozitiv luni.

„El a fost testat în aceeaşi zi, după a avut simptome uşoare în timpul weekendului trecut”, a precizat Garda de Coastă într-un comunicat transmis marţi.

Garda de Coastă precizează că respectă regulile anti-Covid, care includ carantină şi depistarea contacţilor. Conform reglementărilor, fiecare angajat care s-a aflat în apropierea unei persoane infectate va intra în carantină.

Amiralul Ray va rămâne acasă. Acesta a participat la mai multe întâlniri la Pentagon în zone sigure alături de înalţi oficiali. Toţi aceştia s-au testat şi aşteaptă rezultatele.

„Suntem conştienţi că amiralul Charles Ray are Covid-19 şi că a avut întâlniri săptămâna trecută cu alţi lideri militari din armată. Efectuăm verificări pentru depistarea celor cu care a intrat în contact pentru a proteja armata şi misiunea noastră”, a declarat Jonathan Hoffman, asistent al secretarului pentru Apărare în domeniul Afacerilor Interne.

Preventiv, toţi cei care au participat la aceste întâlniri au intrat singuri în carantină şi au fost testaţi marţi dimineaţă. Deocamdată, niciun contact de la Pentagon nu prezintă simptome şi nu au fost înregistrate teste pozitive până în acest moment, a mai spus Hoffman.

Un singur înalt oficial nu a intrat în carantină. Este vorba despre şeful Marinei, care nu a participat la întâlnirea cu amiralul Ray, fiind înlocuit de un adjunct.

Secretarul Apărării, Mark Esper, care a efectuat săptămâna trecută un turneu în Africa de Nord, nu a intrat în carantină. El a participat marţi la o conferinţă privind viitorul US Navy, organizată de un think tank specializat, Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA).

Conferinţa era transmisă pe platforma Zoom, dar şeful Pentagonului s-a deplasat la sediul CSBA. El nu a făcut niciun comentariu cu privire la carantina care îi afectează statul-major.

Departamentul Apărării a dat asigurări într-un comunicat că faptul că cei mai înalţi gradaţi americani lucrează de la domiciliu "nu are impact asupra nivelului de pregătire sau capacităţilor operaţionale ale armatei americane".

Înalţi responsabili militari au subliniat în particular că nivelul de alertă nu a fost ridicat după anunţul bolii preşedintelui Donald Trump săptămâna trecută.