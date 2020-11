Amendă grea pentru o sinagogă din New York după ce a oficiat o nuntă cu mii de invitaţi

În condiţiile în care metropola americană se luptă cu pandemia de COVID-19, o sinagogă din Brooklyn a oficiat o căsătorie cu mii de invitaţi care nu au respectat măsurile sanitare aflate în vigoare, transmite BFM TV, care citează AFP.

Imagini din cadrul acestei ceremonii, care a avut loc la 8 noiembrie, au fost publicate în weekendul trecut de New York Post.

Marţi, Bill de Blasio, primarul democrat al New Yorkului, a anunţat o amendă de 15.000 de euro pentru sinagoga Yetev Lev şi a avertizat că lăcaşul de cult ar putea fi închis în caz de recidivă.



„Este inacceptabil ca oamenii să organizeze un eveniment atât de mare când ştim că promovează transmiterea” noului coronavirus, a reacţionat în legătură cu acest caz şeful serviciilor de sănătate din New York.



Pandemia a alimentat tensiuni puternice între Primăria New Yorkului şi comunitatea evreilor ultraortodocşi din oraş, care refuză să respecte măsurile sanitare implementate pentru combaterea bolii.



Duminică, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a cerut anchetarea nunţii organizate în Brooklyn, apreciind că a avut loc „în flagrantă desconsiderare” a legii.