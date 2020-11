ALEGERI în SUA. Nora lui Trump, soţia lui Eric, vrea să candideze la un mandat în Senat

Lara Trump, soţia lui Eric Trump, fiul mai mic al miliardarului republican, ”le-a spus asociaţilor săi că intenţionează să candideze la Senat în 2022”, scrie The New York Times, care citează trei ”aliaţi”, sub protecţia anonimatului.

Actualul senator republican Richard Burr a anunţat că nu mai candidează la un nou mandat.

Lista candidaţilor republicani care vor să-l înlocuiască se anunţă lungă.

Secretarul general al Casei Albe Mark Meadows, fostul guvernator Pat McGory şi guvernatorul în exerciţiu Dan Forest sunt posibili candidaţi la acest post, potrivit site-ului Politico.

North Carolina este un stat istoric republican şi a votat cu Trump la 3 noiembrie, însă cu un scor mai slab decât în 2016.

Acest stat este considerat tot mai mult un posibil stat-cheie, adică susceptibil să treacă în tabăra adversă.