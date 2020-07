Alegeri SUA 2020. Twitter a eliminat un mesaj de campanie al lui Donald Trump pentru că încalcă drepturile de autor ale trupei Linkin Park

Linkin Park a confirmat că a solicitat înlăturarea videoclipului.

„Linkin Park nu l-a susţinut şi nu îl susţine pe Trump, nici nu autorizează organizaţia lui să folosească muzica noastră. A fost trimisă o cerere de întrerupere şi încetare”, a scris trupa pe Twitter.

Donald Trump a publicat videoclipul sâmbătă pe contul său, după ce cu o zi mai devreme el fusese încărcat de şeful social media al Casei Albe.

În prezent, în locul videoclipului apare mesajul „Acest conţinut a fost dezactivat ca răspuns al unui raport făcut de deţinătorul drepturilor de autor”.

Regretatul solist al formaţiei, Chester Bennington, care s-a sinucis pe 20 iulie 2017, a fost mereu anti-Trump. Într-un mesaj publicat cu câteva luni înainte de moartea lui, spunea: „Repet... Trump este o ameninţare mai mare pentru SUA decât terorismul! Trebuie să ne recuperăm vocile şi să ne susţinem crezurile”.

Versiunea „In the End” folosită în clip este interpretată de Tommee Profitt feat. Fleurie and Jung Youth.

Jung Youth s-a arătat, de asemenea, nemulţumit că echipa de campanie a lui Trump a folosit „ilegal” melodia. „Toţi cei care mă cunosc ştiu că sunt ferm împotriva fanatismului şi rasismului”, a scris el pe Twitter.

Donald Trump şi echipa sa de campanie au fost, în ultimii ani, subiectul mai multor astfel de probleme. Artişti ca The Rolling Stones, Neil Young, Panic! at the Disco, Pharrell Williams, R.E.M., Aerosmith, Adele, Village People şi familia lui Tom Petty au cerut în repetate rânduri ca muzica lor să nu mai fie folosită la mitinguri ori în clipuri de campanie ale actualului preşedinte american.