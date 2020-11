Alegeri SUA 2020. Trump se dezlănţuie din nou pe Twitter: Preşedintele în exerciţiu insistă cu acuzaţiile de fraudă

„Ar trebui să ne uităm la voturi. Abia începem etapa de tabelare. Ar trebui să ne uităm la aceste acuzaţii. Vedem o serie de declaraţii pe propria răspundere conform cărora au existat fraude electorale. Avem o istorie în această ţară a problemelor electorale”, a scris Trump pe Twitter duminică, a doua zi de la proclamarea victoriei de către Joe Biden.

„În Pennsylvania, a existat un ordin judecătoresc de la Curtea Supremă pentru a-i obliga să separe buletinele de vot primite după data alegerilor. A fost nevoie de intervenţia judecătorului Alito. Acesta este un grup mare de buletine de vot. Când vorbim despre probleme sistemice, este vorba despre cum au fost autentificate aceste buletine de vot, deoarece dacă există o problemă în sistem cu privire la autentificare, aceasta ar afecta serios întregul scrutin”, a continuat miliardarul newyorkez.

„Şi ceea ce mă îngrijorează este că am avut peste o sută de milioane de voturi prin poştă în state precum Philadelphia şi Detroit, cu o lungă serie de probleme electorale”, a adăugat el fără a prezenta dovezi.

