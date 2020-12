Alegeri SUA 2020. Trump cere Curţii Supreme să răstoarne votul într-un stat-cheie. Cum comentează preşedintele în exerciţiu ideea instituirii legii marţiale

Preşedintele în exerciţiu al Statelor Unite şi echipa sa de campanie insistă că alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie au fost „trucate”. Deşi Colegiul Electoral a validat victoria lui Biden, care a câştigat la o diferenţă de peste 7 milioane de voturi şi 72 de electori, Trump intenţionează să meargă mai departe cu bătălia judiciară, de această dată la Curtea Supremă.

Într-un comunicat, avocatul Rudy Giuliani a anunţat depunerea unui recurs la Curtea Supremă în vederea infirmării a trei verdicte date în Pennsylvania în cazul votului prin corespondenţă. Joe Biden s-a impus în acest stat-cheie la o diferenţă de puţin peste 80.000 de voturi în faţa lui Donald Trump.

Acest demers este „inutil” şi nu îl va împiedica pe Joe Biden să fie învestit, la 20 ianuarie, ca al 46-lea preşedinte al Statelor Unite, a declarat Joshua Douglas, profesor de drept electoral la Universitatea din Kentucky. „Curtea îi va pune capăt rapid”, a apreciat el.

Anterior, Curtea Supremă a respins o cerere, transmisă din Texas şi susţinută de Trump, cu privire la anularea rezultatelor în patru state: Georgia, Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin.

După votul din Colegiul Electoral, mai mulţi aleşi republicani de prim-plan, printre care şi şeful majorităţii republicane din Senat, Mitch McConnell, l-au recunoscut pe Biden drept preşedinte ales şi l-au invitat pe Trump să-şi recunoască înfrângerea.

Totuşi, potrivit presei americane, Donald Trump încă speră să răstoarne situaţia în favoarea sa în Congres, care de regulă oficializează ceremonios votul din Colegiul Electoral. Întrunirea Congresului este programată pentru 6 ianuarie.

Flynn evocă legea marţială

Pe fondul neîmpăcării lui Trump cu rezultatul din 3 noiembrie, mai multe surse mari de informare de peste Atlantic, printre care CNN şi The New York Times, au venit cu o informaţie-bombă, şi anume că unii oameni controversaţi din anturajul miliardarului newyorkez ar fi propus instituirea legii marţiale ca ultimă soluţie de păstrare a puterii.

Ideea instituirii legii marţiale ar fi fost evocată vineri în timpul unei reuniuni tensionate la Casa Albă, la care a participat şi Michael Flynn, primul consilier pentru securitate naţională din mandatul lui Trump.



Într-un interviu acordat joia trecută canalului Newsmax, Flynn afirmase că preşedintele Statelor Unite are dreptul să ordone desfăşurarea armatei în statele cheie unde a câştigat Biden pentru a se repeta alegerile.



Potrivit The New York Times, care citează două surse neprecizate, Trump s-a interesat vineri de ideea lansată de Flynn. CNN relatează de asemenea că respectiva idee a fost menţionată în timpul întâlnirii, dar notează că Trump nu a dat clar de înţeles dacă o sprijină sau nu. Însă mai mulţi consilieri de-ai săi ar fi respins categoric posibilitatea decretării legii marţiale, care ar implica intrarea întregii ţări sub controlul armatei.

Legea marţială a fost decretată ultima dată în Statele Unite acum 79 de ani, după atacul de la Pearl Harbor (7 decembrie 1941).

Liderul de la Casa Albă a negat faptul că s-ar fi interesat de instituirea legii marţiale. „Lege marţială = Ştiri false. Sunt doar ştiri rău intenţionate”, a scris Donald Trump pe contul său de Twitter.