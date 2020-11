Alegeri SUA 2020. Joe Biden, noul preşedinte al SUA, o viaţă în slujba cetăţenilor

Joseph Robinette Biden s-a născut la 20 noiembrie 1942, în Scranton, statul Pennsylvania, fiind primul din cei patru copii ai familiei. În 1953, familia Biden s-a stabilit la Claymont, statul Delaware. Urmează Şcoala Saint Helena din Wilmington, Delaware, apoi studiile liceale la şcoala catolică Archmere Academy din Claymont, Delaware. Se înscrie la Universitatea din Delaware, pe care o absolvă în 1965, cu licenţa atât în istorie cât şi în ştiinţe politice. Trei ani mai târziu, în 1968, obţine licenţa în drept la Universitatea Syracuse.

Senator la 29 de ani

În 1969 intră în baroul din Delaware şi începe să practice avocatura la Wilmington. În perioada 1970-1972, a lucrat la Consiliul regional din New Castle, fiind ales pentru prima dată senator democrat de Delaware în 1972, la doar 29 de ani, reales în 1978, 1984, 1990, 1996, 2002 şi 2008. Practic, mandatul său a cuprins perioada 3 ianuarie 1973 - 15 ianuarie 2009, când a demisionat pentru a deveni vicepreşedinte.

publică a campaniilor electorale, în deceniile următoare continuând să ia măsuri în vederea consolidării instituţiilor democrate, pornind de la protejarea dreptului la vot. De asemenea, a condus o delegaţie de senatori americani la Moscova, pentru a prezenta oficialilor de la Kremlin condiţiile solicitate de SUA pentru ratificarea Tratatului pentru Reducerea Armelor Nucleare Strategice - SALT II. Acesta a reprezentat începutul unei activităţi îndelungate de coordonare a acţiunilor de control asupra armelor nucleare şi de negocieri în domeniul securităţii strategice pentru siguranţa cetăţenilor americani şi pentru stabilirea unor norme internaţionale. A preluat conducerea Asociaţiei Naţionale a Armelor de Foc (NRA) pentru o perioadă de 2 ani (1993-1994).

Apărător al mediului

Un alt domeniu de interes pentru Joe Biden a fost cel de mediu, senatorul implicându-se activ în eforturile de protecţie globală a climei. De asemenea, în calitate de preşedinte sau de membru de rang înalt al Comisiei Juridice a Senatului, pe o perioadă de 16 ani, Joe Biden este cunoscut pentru iniţierea şi susţinerea demersurilor legislative în vederea prevenirii violenţei împotriva femeilor. Totodată, ca preşedinte sau membru de rang înalt al Comisiei de Relaţii Externe, pe o perioadă de 12 ani, senatorul Biden a jucat un rol important în conturarea politicii externe a SUA. A fost în fruntea demersurilor legislative ce privesc sfârşitul Apartheid-ului, terorismul, utilizarea armelor de distrugere în masă, precum şi situaţia din Europa după Războiul Rece, din Orientul Mijlociu şi din Asia de Sud-Vest.

Vicepreşedinte în mandatul lui Obama

Într-un discurs susţinut la Springfield, Illinois, în august 2008, candidatul democrat în cursa pentru Casa Albă, Barack Obama, l-a desemnat pe senatorul de Delaware, Joseph Biden, drept candidat la postul de vicepreşedinte. La 20 ianuarie 2009, a depus jurământul în calitate de vicepreşedinte al Statelor Unite ale Americii. Ca vicepreşedinte, cel de-al 47-lea din istoria SUA, a vizitat peste 50 de ţări, a lucrat alături de Congres pentru a creşte nivelul de trai al clasei de mijloc, pentru a reduce violenţa armată, precum şi pe cea împotriva femeilor şi pentru a combate cancerul.

Preşedintele Obama a apelat la Joe Biden pentru aprobarea şi implementarea celui mai mare plan de redresare financiară din istoria SUA, denumit "Recovery Act", care prevede măsuri de prevenire a unei crize financiare similare cu cea din anii '30 (cunoscută sub denumirea de "Great Depression"), crearea şi salvarea a milioane de locuri de muncă. De asemenea, preşedintele Obama şi Joe Biden au asigurat adoptarea Legii asigurărilor de sănătate accesibile, care avea să reducă semnificativ numărul persoanelor neasigurate.

Vicepreşedintele Joe Biden a jucat un rol important în încheierea responsabilă a războiului din Irak, efectuând, până în decembrie 2011, nu mai puţin de opt vizite în zonă, pentru a marca finalizarea formală a acestuia.

În octombrie 2011, Joe Biden declara că va candida la un nou mandat de vicepreşedinte.La sfârşitul anului 2012, preşedintele Barack Obama l-a mandatat pe vicepreşedintele american Joe Biden să iniţieze propuneri referitoare la legislaţia privind controlul armelor de foc, în contextul în care liderul de la Casa Albă a promis să acţioneze rapid în ceea ce priveşte stabilirea unor noi reguli în domeniu. Măsura a survenit ca urmare a masacrului de la 14 decembrie, când, într-o şcoală din Connecticut, au fost ucise 26 de persoane, între care 20 de copii, cu vârste de 6 şi 7 ani, cu o armă de foc.

În urma câştigării unui nou mandat prezidenţial de către Barack Obama, la 17 decembrie 2012, victoria celor doi a fost proclamată la 6 ianuarie 2013, în cadrul unei sesiuni comune a Congresului, iar Joe Biden a depus jurământul la 20 ianuarie 2013, cu câteva ore înainte ca preşedintele Barack Obama să depună şi el jurământul pentru al doilea mandat la Casa Albă.

Tragedii în familie

Joe Biden a fost căsătorit cu Neilia Hunter, împreună cu care a avut 3 copii: Joseph R. 'Beau' Biden, Robert Hunter şi Naomi Christina. La doar câteva săptămâni după ce a fost ales senator democrat de Delaware, în 1972, soţia Neilia şi fiica Naomi, în vârstă de doar 1 an, îşi pierd viaţa în urma unui accident de maşină, iar cei doi băieţi sunt grav răniţi. În 1977, se căsătoreşte cu Jill Jacobs, cu care are o fiică, pe Ashley Blazer. În 2015, Beau, fiul său cel mare, pierde lupta cu cancerul.

După decesul fiului său cel mare, Beau, de cancer, în 2015, Joe Biden se implică într-un demers naţional de combatere a acestei maladii, cu scopul de a înregistra un progres semnificativ în prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul acestei boli. De altfel, în ultimul an de mandat, a coordonat "Cancer Moonshot", un program internaţional de stopare a cancerului. După ce a părăsit Casa Albă, în ianuarie 2017, Joe Biden a revenit, alături de familie, la Delaware, iar în lunile care au urmat a pus bazele unor organizaţii non-profit, centre şi institute care le poartă numele (Biden Foundation, Biden Cancer Initiative, the Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, the Biden Institute - University of Delaware). În noiembrie 2017, a lansat cartea "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose", o poveste personală din perspectiva unui tată, bunic, soţ şi prieten care se confruntă cu pierderi personale devastatoare, dar care încearcă să-şi găsească echilibrul în îndatoririle faţă de familie şi faţă de ţară.

Cursa prezidenţială

În ianuarie 2017, preşedintele Barack Obama l-a luat prin surprindere pe vicepreşedintele său, Joe Biden, acordându-i cea mai înaltă distincţie civilă a ţării, Medalia prezidenţială a libertăţii, într-o ceremonie desfăşurată la Casa Albă. Mai mult, medalia i-a fost acordată "cu distincţie", onoare suplimentară de care au mai beneficiat doar trei personalităţi, Papa Ioan Paul al II-lea, preşedintele Ronald Reagan şi generalul Colin Powell. La 5 iunie 2020, fostul vicepreşedinte Joe Biden a revendicat victoria în cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie, în care îl va înfrunta pe preşedintele Donald Trump.

