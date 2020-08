INFOGRAFIE Bătălia pentru Casa Albă. Joe Biden, democratul care se pregăteşte să-l învingă pe Donald Trump. Ce şanse are

Desemnarea lui Joe Biden a avut loc în cea de a doua seară a Convenţiei Naţionale Democrate, organizată sub tema „Leadershipul contează”. După discursurile de deschidere din prima seară, luni, ale fostei prime-doamne Michelle Obama şi senatorului Bernie Sanders, discursurile de marţi au avut ca obiectiv să demonstreze votanţilor că Partidul Democrat este cel mai potrivit să rezolve problemele de acasă şi din străinătate, comentează BBC. În a treia seară, miercuri, pe scenă este aşteptată partenera de cursă a lui Joe Biden, candidata la vicepreşedinţie Kamala Harris.

Doi foşti lideri democraţi de la Casa Albă, Bill Clinton (1993 - 2001) şi Jimmy Carter (1977 - 1981), au apreciat că Biden are experienţa şi integritatea necesare pentru a reface o ţară grav afectat de pandemia de COVID-19, cu peste 5,6 milioane de infectări, dintre care peste 175.000 fatale. „Donald Trump spune că noi conducem lumea”, şi-a început discursul Clinton. „Ei bine, suntem singura economie industrială majoră a cărei rată de şomaj s-a triplat. În astfel de timpuri, Biroul Oval ar trebui să fie un centru de comandă. În schimb, este un centru de furtună. Este doar haos”, a subliniat el.

Delegaţii democraţi şi-au anunţat opţiunea de la distanţă, întrucât Convenţia Naţională este organizată online. Fără nicio surpriză, ei l-au trimis pe Joe Biden în duelul final cu Donald Trump, care urmează să obţină nominalizarea Partidului Republican.

„Vă mulţumesc din adâncul inimii mele”, le-a răspuns fostul vicepreşedinte prin intermediul unei transmisiuni în direct de la o şcoală din statul Delaware.

Pe lângă democraţi, Convenţia i-a adus pe scenă şi pe unii republicani care şi-au manifestat sprijinul faţă de candidatul democrat. Cindy McCain, văduva senatorului John McCain, a vorbit despre prietenia de lungă durată dintre soţul ei, fost candidat la alegerile din 2008, şi Joe Biden. Trump nu a digerat criticile lui McCain şi l-a criticat vehement, chiar şi după decesul acestuia, în 2018.

Doi foşti secretari de Stat, republicanul Colin Powell, care şi-a anunţat în iunie sprijinul pentru Biden, şi democratul John Kerry au criticat acţiunile lui Donald Trump în politica externă. Biden „împărtăşeşte valorile pe care le-am învăţat crescând în South Bronx şi în armată”, a spus Powell, apreciind că acestea trebuie readuse la Casa Albă. „El rupe cu aliaţii noşti şi scrie scrisori de amiciţie dictatorilor. America merită un preşedinte care este admirat, nu luat peste picior”, a afirmat Kerry, fost candidat democrat la alegerile prezidenţiale din 2004, câştigate de George W. Bush.

Joe Biden va susţine discursul de nominalizare joi seara, la închiderea Convenţiei.

Convenţia Naţională a Partidului Republican este programată pentru săptămâna viitoare, urmând să aibă loc de asemenea în format virtual. Donald Trump îşi va rosti alocuţiunea de la Casa Albă, în pofida criticilor referitoare la caracterul politic al acestui gest.

Până atunci, cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite are ochii aţintiţi asupra Convenţiei Democrate şi lansează atacuri de pe Twitter, canalul său preferat de comunicare. Pe lângă Biden, pe care îl prezintă o marionetă a radicalilor de stânga, Trump se ia şi de republicanii care nu îl sprijină, catalogându-i ca fiind „neloiali”.

O carieră politică fără nimic excepţional

Joe Biden are o lungă carieră politică. A fost unul dintre cei mai tineri senatori din istoria Statelor Unite şi ar putea deveni cel mai bătrân preşedinte, urmând să împlinească 78 de ani în perioada tranziţiei, dacă va câştiga în faţa lui Donald Trump.

Născut la 20 noiembrie 1942, la Scranton (Pennsylvania), Joseph Robinette Biden este descendent de irlandezi şi francezi. Este absolvent de Istorie şi Ştiinţe Politice la Universitatea din Delaware şi de Drept la Universitatea din Syracusa. Acolo a întâlnit-o pe prima sa soţie, Neila Hunter, care a murit într-un accident rutier, în 1972, împreună cu fiica sa în vârstă de numai un an. S-a recăsătorit în 1977 cu actuala sa soţie, Jill Tracy Jacobs. A mai pierdut un copil, pe Beau Biden, fost guvernator de Delaware, decedat de un cancer în 2015. Mai are un fiu din prima căsătorie, Hunter Biden, al cărui nume a apărut în scandalul ce a dus la deschiderea unei anchete de demitere împotriva lui Trump, şi o fiică din cea de a doua, Ashley Biden.

Joe Biden a reprezentat timp de 36 de ani statul Delaware în Senatul american, între 1973 şi 2009. A candidat de două ori fără succes la alegerile primare democrate - 1988, 2008 -, înainte de a deveni vicepreşedinte al lui Obama, între 2009 şi 2017. A fost al 47-lea şi primul vicepreşedinte catolic din istoria Casei Albe. Punctul de vârf în Senat l-a cunoscut în perioada 2001-2009, în calitate de şef al Comisiei pentru Afaceri Externe.

Într-o campanie atipică, din cauza noului coronavirus, Joe Biden atacă Biroul Oval din subsolul casei sale din Wilmington, unde şi-a amenajat un studio şi îşi promovează candidatura online.

Este nevoit mai mult să se confrunte cu atacuri la persoană decât să dezbată idei, Trump numindu-l, de fiecare dată când are ocazia, „Joe Adormitul” şi prezentându-l drept un om bătrân incapabil să conducă Statele Unite, asta deşi preşedintele american are la rândul său 74 de ani. Fostul primar al New Yorkului, avocatul Rudy Giuliani, un apropiat al lui Trump, a insinuat chiar că Biden prezintă „semne evidente de demenţă”.

Vocile critice există chiar şi în tabăra sa, fiind acuzat de hărţuire sexuală de către o fostă colaboratoare şi reproşându-i-se faptul că ar fi gafeur.

Mizează însă pe victorie alături de Kamala Harris, o senatoare de California în vârstă de 55 de ani cu părinţi imigranţi: o indiancă şi un jamaican. Biden a fost vicepreşedintele primului preşedinte de culoare al Statelor Unite şi ar putea fi preşedintele primei vicepreşedinte de culoare.

Ce şanse are?

Conform mediei sondajelor naţionale, Joe Biden este favorit în faţa lui Donald Trump. Cu o zi înaintea începerii Convenţiei Naţionale Democrate, fostul vicepreşedinte avea o distanţă de 9% faţă de actualul preşedinte într-un sondaj realizat de NBC şi Wall Street Journal. 50% dintre participanţii la sondaj şi-au anunţat voturile pentru Biden, în timp ce alţii 41% s-au exprimat în favoarea lui Trump. Totuşi, Biden înregistra o scădere de 2% în raport cu un sondaj similar realizat acum o lună. Ultima medie a sondajelor naţionale arată o diferenţă de 8,4% între candidatul democrat şi cel republican.

În general, experţii sunt de părere că Joe Biden nu va avea soarta lui Hillary Clinton, care de asemenea a condus în sondaje dar a pierdut în ziua alegerilor. Potrivit lor, diferenţa Biden-Trump este mai însemnată decât cea dintre Clinton-Trump. În plus, sondajele îl plasează mai bine pe Biden în comparaţie cu Clinton în statele-cheie, foarte importante în 2016 pentru victoria lui Trump.

Totuşi, Trump are timp suficient să recupereze până la alegeri. Într-o analiză pentru site-ul Politico, expertul în comunicare Joe Baerlein, un donator al Partidului Democrat şi un bun prieten al primului consilier de campanie al lui Biden, John Marttila, atrage atenţia că fostul vicepreşedinte are destule puncte slabe care trebuie acoperite dacă vrea să obţină victoria. În opinia lui Baerlein, Biden trebuie să-şi disciplineze mesajele, spre deosebire de alte campanii, şi să se axeze pe vulnerabilităţile recente ale lui Trump, cum ar fi gestionarea haotică a pandemiei de COVID-19 şi a crizei sociale izbucnite în urma morţii lui George Floyd. El trebuie să se prezinte drept un om capabil să soluţioneze crizele şi să dea dovadă de empatie, în condiţiile în care Trump nu reuşeşte să facă acest lucru. Iar campania să se concentreze pe harta suprapusă a Colegiului Electoral şi a pandemiei de COVID-19. Ori patru state care au înregistrat vârfuri de COVID-19 în vara aceasta - Florida, Georgia, Arizona şi Carolina de Nord - au fost pierdute de Hillary Clinton în 2016. El îi recomandă totodată lui Biden să-şi focuseze discursul pe teme din prezent şi de viitor, pentru a mai reduce din criticile că este bătrân. De asemenea, să nu cedeze discursul mediatic în favoarea lui Trump, să nu permită portiţe de fraudă, cum este dorinţa lui Trump de a împiedica votul prin corespondenţă, defavorabil lui, şi să aibă un plan pentru loviturile sub centură, care se vor înteţi odată cu apropierea zilei de 3 noiembrie şi vor fi de ordin personal. Ar fi ajutat în cursa pentru Casa Albă inclusiv de recunoşterea faptului că încă suferă de bălbâială, pentru a nu da apă la moară acuzaţiilor precum că ar avea tulburări mintale, aşa cum sugerează oamenii lui Trump.