Alegeri SUA 2020. Donald Trump şi-a început deja acuzaţiile de furt la adresa democraţilor

„Am plasat un avertisment în privinţa tweet-ului postat de pe contul @realDonaldTrump pentru că acesta conţine o afirmaţie potenţial înşelătoare legată de un scrutin", a anunţat Twitter miercuri.

Trump a scris pe Twitter - fără să prezinte vreo dovadă - că "ei încearcă SĂ FURE Alegerile. Nu-i vom lăsa niciodată să facă asta".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!