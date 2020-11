Alegeri SUA 2020. La ce ne putem aştepta în noaptea alegerilor şi dincolo de aceasta

În timp ce americanii votează marţi, întrebarea este nu doar dacă republicanul Donald Trump va câştiga un al doilea mandat de patru ani sau va pierde în faţa rivalului său democrat Joe Biden, ci şi când va fi cunoscut rezultatul votului.

Ultimele sondaje de opinie arată că această cursă este suficient de strânsă în statele cheie pentru a influenţa rezultatul în oricare direcţie, chiar dacă Biden îl devansează pe Trump în sondajele naţionale.

Unele dintre aceste state cheie nu încep să numere voturile anticipate decât după închiderea secţiilor de votare şi unele permit ca buletinele de vot care sosesc după ziua alegerilor să fie incluse atât timp cât sunt ştampilate până pe 3 noiembrie. Dacă cursa prezidenţială depinde de rezultatele acestor Statele Unite, America ar putea aştepta zile întregi.

Experţii au avertizat să nu se citească prea mult în rezultatele preliminare, care ar putea fi denaturate de modul în care fiecare stat procesează voturile care nu au fost exprimate personal în ziua alegerilor.

Iată câteva momente importante pentru ziua de marţi şi dincolo de aceasta:

3 noiembrie

Ora 17:00 ET (22.00 GMT) - Edison Research va publica concluziile preliminare ale sondajelor sale la ieşirea de la urne, care se bazează pe interviuri în persoană cu alegătorii, interviuri în persoană în centrele de vot anticipat înainte de 3 noiembrie şi interviuri telefonice cu persoane care au votat prin poştă.

Datele iniţiale vor analiza sentimentele şi motivaţiile alegătorilor la nivel naţional şi de stat, dar nu estimări procentuale detaliate. Rezultatele sondajelor efectuate la ieşirea de la urne în state individuale vor fi publicate după încheierea votului în statul respectiv.

Edison va rafina şi actualiza rezultatele sondajelor naţionale şi de stat pe tot parcursul nopţii, adunând mai multe răspunsuri ale alegătorilor şi ajustând ponderile pentru a reflecta participarea.

Ora 6 p.m. ET (23.00 GMT) - Unele secţii de votare încep să se închidă în fiefurile republicane din Indiana şi Kentucky, primele din ţară care închid procesul de votare.

Ora 7 p.m. ET (00.00 GMT) - Votul se încheie în Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina de Sud, Virginia şi Vermont.

Unele secţii de votare încep să se închidă în Florida, dar multe rămân deschise până la ora 20:00.

Rezultatele iniţiale din Florida l-ar putea favoriza pe Biden din cauza volumului mare de voturi anticipate pe care statul a început să le scaneze cu mai mult de trei săptămâni în urmă; sondajele de opinie sugerează că mai mulţi democraţi au votat devreme, în timp ce mai mulţi republicani au aşteptat până la ziua alegerilor. Dacă va exista un „miraj albastru”, acesta va dispărea pe măsură ce vor fi numărate mai multe voturi exprimate în persoană, marţi.

Ora 19.30 ET (00.30 GMT) - Alegerile se închid în Carolina de Nord, Ohio şi Virginia de Vest.

La fel ca Florida, rezultatele iniţiale din Carolina de Nord şi Ohio l-ar putea favoriza Biden, deoarece statele au început să scaneze voturile anticipate cu câteva săptămâni înainte de ziua alegerilor. O imagine mai reală a votului va apărea pe măsură ce vor fi numărate mai multe buletine de vot.

Carolina de Nord numără buletinele de vot care sosesc până la 12 noiembrie, dacă sunt timbrate până la 3 noiembrie.

Ora 8 p.m. ET (01.00 GMT) - Votul se încheie în Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee şi Washington D.C.

Pennsylvania nu începe să proceseze voturi anticipate până în ziua alegerilor, iar statul va accepta buletinele de vot prin corespondenţă până la trei zile după alegeri, dacă acestea sunt ştampilate până pe 3 noiembrie. În consecinţă ar putea avea loc un „miraj roşu”, favorabil lui Trump, până la numărarea buletinelor de vot încă absente, spun experţii.

Ora 8.30 p.m. ET (01.30 GMT) - Reuters se aşteaptă să publice rezultatele actualizate ale sondajelor la ieşirea de la urne la nivel naţional de la Edison Research, cu estimări procentuale de sprijin pentru Biden şi Trump.

Secţiile de votare se închid în Arkansas.

Ora 21:00 ET (02.00 GMT) - Votul se încheie în Arizona, Colorado, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Dakota de Nord, South Dakota, Texas, Wisconsin şi Wyoming.

La fel ca Pennsylvania, este de aşteptat ca primele rezultate din Michigan şi Wisconsin să-l favorizeze pe Trump, deoarece buletinele de vot nu pot fi numărate înainte de ziua alegerilor. (Michigan permite deschiderea unor buletine de vot, dar acestea nu pot fi numărate)

Arizona permite scanarea buletinelor de vot cu 14 zile înainte de alegeri.

Ora 10 p.m. ET (03.00 GMT) – Centrele de vot se închid în Iowa, Montana, Nevada şi Utah.

Iowa permite deschiderea voturilor în sâmbăta dinaintea alegerilor şi înregistrarea lor să înceapă luni.

Voturile trimise prin poştă, cu data până pe 2 noiembrie, pot ajunge până târziu luni după alegeri.

Nevada permite ca scanarea buletinelor de vot să înceapă cu 14 zile înainte de alegeri şi acceptă buletinele de vot până la şapte zile după alegeri, dacă acestea sunt ştampilate până pe 3 noiembrie.

Ora 11 p.m. ET (04.00 GMT) - Votul se încheie în California, Idaho, Oregon şi Washington.

Ora 12 a.m. ET (05.00 GMT) - Alegerile se încheie în Hawaii.

Ora 1 a.m. ET (06.00 GMT) - Votul se încheie în Alaska.

8 decembrie

Statele au termen până la această dată, cunoscut sub numele de termenul „port sigur”, în conformitate cu legislaţia federală, să soluţioneze orice litigii legate de totalul voturilor şi pentru a certifica câştigătorul. Dacă un stat nu reuşeşte să finalizeze numătoarea voturilor până atunci, Congresul nu mai este obligat să îi accepte rezultatele în cadrul sistemului Colegiului Electoral.

14 decembrie

Membrii Colegiului Electoral votează pentru preşedinte. Candidatul care primeşte majoritatea celor 538 voturi electorale disponibile, sau 270, câştigă preşedinţia.

În toate statele, în afară de două, câştigătorul votului popular al statului câştigă toate voturile electorilor, care sunt repartizate în funcţie de populaţie. În Maine şi Nebraska, câştigătorului votului popular la nivel de stat i se acordă două voturi ale electorilor, iar voturile rămase rămase sunt alocate câştigătorului votului popular în fiecare dintre districtele congresuale ale statului.

6 ianuarie 2021

Congresul se întruneşte la ora 13:00. ET (18.00 GMT), la Washington, pentru a număra voturile electorilor şi a declara câştigătorul alegerilor prezidenţiale.

20 ianuarie 2021

Ziua Inaugurării. Câştigătorul şi partenerul său în alegeri sunt învestiţii ca preşedinte şi vicepreşedinte în Capitoliul din Washington.