Alegeri SUA 2020. Arma secretă care îi poate aduce victoria lui Trump în duelul cu Biden

Când se ocupa de identitatea vizuală a campaniei candidatei democrate Hillary Clinton la Casa Albă în 2016, designerul Michael Bierut râdea pe seama celei a concurentului republican Donald Trump, spunând că o vede ca pe un „e-mail fraudulos nigerian”. La acea vreme, Hillary Clinton era considerată favorită în sondaje în faţa lui Trump, la fel ca Joe Biden în campania actuală. Dar un alt mijloc de evaluare, conceput de agenţia de publicitate Young&Rubicam acum 30 de ani, aprecia identitatea vizuală a campaniei lui Trump mai puternică decât cea a adversarei sale şi îl anunţa câştigător.

La sfârşit, Bierut a recunoscut că „alegerile proaste tipografice, designul grosier şi amator, linia de comunicare fără constanţă şi fără logică” nu l-au împiedicat pe miliardarul newyorkez, ba l-au ajutat să fie ales cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite.

Şi asta pentru că, aşa cum subliniază regizorul Michael Moore, în statele din Midwest, cele care au decis finalul alegerilor prezidenţiale din 2016, o şapcă de baseball prinde mai mult decât o discuţie elitistă asupra meritelor unui bun design grafic, relatează slate.fr.

De exemplu, faimosul „Make America Great Again” (slogan împrumutat de la Ronald Reagan) a primit titlul de „Simbolul anului 2016” din partea Universităţii Stanford.

Candidatul Donald Trump promitea un succes economic, iar şapca respectivă se bucura de un succes comercial fără precedent. În aprilie 2019, fostul director de campanie Brad Parscale celebra în paginile Newsweek milionul de şăpci vândute, ceea ce reprezenta o sumă de 38 de milioane de euro pentru campanie.

Prin urmare, nu este deloc surprinzător că echipa lui Trump mizează pe aceeaşi carte, văzând-o din nou câştigătoare. Astfel, după succesul „Make America Great Again”, nu au pierdut timpul şi au rebranduit produsele sub sloganul „Keep America Great”. Au conceput până şi felicitările pentru Crăciunul din acest an, cu mesajul „Trump Pence, Marry Christmas 2020”. Printre noutăţi figurează şi o colecţie de măşti cu mesajul „Let’s Keep America Safe”.

După ce a prezis alegerea lui Donald Trump în 2016, Michael Moore lansează un nou avertisment la adresa democraţilor, şi anume că republicanul are şanse mari să iasă victorios în duelul final cu Biden din 3 noiembrie. „Gradul de entuziasm faţă de Donald Trump este ieşit din comun. Pentru Biden, nu chiar”, scrie regizorul pe pagina sa de Facebook, precizând că lupta dintre cei doi se anunţă foarte strânsă în „swing states”, statele care basculează din alegere în alegere.

Conform unui sondaj CNN publicat în această lună, Trump şi Biden sunt la egalitate (47%) în Minnesota. În plus, republicanul şi-a mai redus din distanţa faţă de democrat în Michigan, situându-se acum la patru puncte procentuale.

„Sună familiar?”, îşi întreabă Moore urmăritorii, făcând referire la o situaţie similară întâlnită acum patru ani în confruntarea dintre Clinton şi Trump.