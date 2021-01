Este foarte posibil ca acestă cifră 11.780 să fie pusă la loc de cinste, sub steagul înstelat şi portretul lui Donald Trump, cel de-al 45-lea Preşedinte al SUA.

S-ar putea să fie aşa deoarece momentul care s-a petrecut duminică este nu numai politic exploziv, dar este şi fără precedent nu numai în istoria politică a SUA, ci în ceea ce este consemnat în istoria statelor moderne, după momentul introducerii sistemului alegerilor directe şi universale, devenite primul simbol pe care s-a clădit arhitectura democraţiei în lume. Este prima dată când un preşedinte în exerciţiu al SUA cere în direct, la modul cel mai clar, ca într-o negociere comercială sau o târguială la piaţă, ca interlocutorul său, Brad Raffensperger (foto), Secretarul de stat din Georgia, cel mai înalt oficial local cu răspunderi directe în alegeri, să schimbe rezultatul alegerilor în statul său, găsindu-i de undeva cele 11.780 de voturi lipsă.

Pentru că suntem în faţa unui moment care depăşeşte prin gravitate chiar precedentul Watergate şi este cu mult mai explicit - mai teribil explicit - decât presiunea telefonică pe care Trump o pusese asupra interlocutorului ucrainian pentru a-l forţa să găsească argumente împotriva familiei Biden, aveţi aici înregistrarea respectivă, relatată iniţial de cei de la Washington Post:

Absolut halucinantă această discuţie între Preşedintele SUA şi un reprezentant ales din Georgia care are curajul de a rămâne pe poziţii şi de a contesta afirmaţiile, apoi ameninţările proferate de Trump. Ceea ce este la limita credibilului, este că Trump, spunând toate aceste lucruri, ştia foarte bine că discuţia era aproape publică din moment ce, pe parcursul orei de discuţii, intervin mai mulţi oficiali din Georgia şi evident era înregistrată ca „martor", atât de serviciul Casei Albe, cât şi de cel din Georgia. Sigur, Trump avea dreptate cerând să i se facă rost de voturile respective, deoarece în Georgia Biden câştigase cu o diferenţă de doar 12.000 de voturi. Dar între asta şi ce auziţi acolo este o diferenţă uriaşă şi absolut şocantă, tocmai pentru că istoria are loc în bastonul cel mai înaintat al democraţiei mondiale.

În consecinţă, ieri, pentru MSNBC, Andrew Weissman, fostul procuror principal din echipa lui Robert Mueller vine şi aruncă ultima bombă:

„Aş vrea să adaug că, vorbind despre conversaţia telefonică cu Ucraina, cea care a dus la formulare unui impeachment, lucrurile de acum sunt foarte asemănătoare. Singura diferenţă este de timing. Preşedenţia lui Trump este pe cale să ia sfârşit şi ceea ce se petrece acum aduce un cu totul nou nivel de presiune asupra noii administraţii: ce urmează să decidă? Cu alte cuvinte, este OK ca Preşedintele să facă ceea ce-a făcut acum şi să nu fie tras la răspundere... există acum suficiente dovezi concrete pentru a deschide o investigaţie."

Este posibil ca lucrurile să se îndrepte în această direcţie căci doi reprezentanţi din Cameră (Ted Lieu din California şi Kathleen Rice din New York) au cerut deja celor din FBI să deschidă o anchetă oficială deoarece, „ca foşti procurori şi membri ai Congresului, credem că Donald Trump s-a angajat în solicitarea de, sau conspiraţia de a comite, un număr de fapte penale. Din această cauză trebuie să deschideţi imediat o cercetare penală privind Preşedintele" - spun cei doi în scrisoarea adresată Lui Christo Wray, directorul FBI.

Dar Trump ce spune? Nu se lasă deloc impresionat şi continuă bătălia pentru alegerile pentru Senat care au loc în Georgia şi transmite un mesaj extrem de clar la adresa oponenţilor săi: „Nu vor lua Casa Albă. Vom lupta până cu absolut toate forţele, dezlănţuiţi. Nu se poate ca noi să fi câştigat într-un mod zdrobitor şi ei să fure votul, este inacceptabil".

Iar asta s-ar putea, din ce-ar putea fi ultimul mesaj electoral al lui Trump, să se transforme în detonatorul unui alt episod de violenţe în Washington, de dtate asta pregătit exemplar de ambele părţi, tocmai pentru că se doreşte a fi la înălţimea eventimentelor. Muriel Bowser, primarul democrat de la Washington, spune că au fost convocaţi aproape 340 de membri ai Gărzii Naţionale pentru a garanta ordinea publică miercuri şi joi, când Congresul primeşte oficial rezultatul alegerilor prezidenţiale, în acelaşi timp urmând să se desfăşoare o foarte importantă manifestaţie de susţinere organizată de toate grupările care contestă victoria lui Joe Biden. De săptămâni de zile, pe toate reţelele organizaţiilor de susţinători Trump sunt difuzate chemări mobilizatoare, solicitând tuturorsă participe la această manifestaţie simbolică într-adevăr deoarece, în funcţie de situaţie, s-ar putea să fie şi ultima ocazie „pentru o înfruntare ultimă cu forţele Armaghedonului", recte cei din Antifa sau Black Lives Matter.

Deocamdată, se multiplică afişele care comunică decizia aleşilor locali de a interzice portul armelor, dar elementul nou este că - cel puţin până în acest moment, pentru a se evita ridicarea potenţialului de confruntare violentă, s-a comunicat oficial că trupele din Garda Naţională vor fi folosite pentru facilitarea traficului în punctele de control, pentru oferirea de asistenţă ofiţelor din poliţia metropolitană şi la managementul specific al unor mari fluxuri de oameni, dar fără a purta arme şi nici veste blindate. S-a mai anunţat şi că trupele Gărzii Naţionale nu au primit misiunea de a se desfăşura cel puţin în două locaţii tradiţional „fierbinţi: National Mall sau Capitoliu. Asta chiar dacă Robert Contee, şeful Poliţiei Metropolitane, a repetat avertismentul că „am primit informaţii că există persoane care vin înarmate".

Cu ce gânduri? Uşor de ghicit, mai ales că, într-un mesaj de ultimă oră, Preşedintele Trump a transmis înfocaţilor şi îndârjiţilor săi suporteri că „Voi fi acolo. Va fi o nebunie" („I will be there, it will be wild"). Chiar dacă nu există un program oficial al prezenţelor lui Trump în zilele de miercuri şi joi, pe un canal informal s-a comunicat că Trump va ţine un discurs pe 6 ianuarie la Elipsă, un parc situat chiar la sud de Casa Albă. Iar atmosfera este mai mult decât tensionată, inflamată de luări de poziţie destul de ciudat, mai ales în acest context.

Aşa cum ar fi cel transmis de tânăra şi frumoasa Lauren Boebert (R) (foto), proprietară de restaurant aleasă la primul său mandat în Congres din partea statului Colorado. Susţinătoare ferventă a dreptului de a avea şi purta oriunde o armă, a promis public că nu se va despărţi de arma sa chiar şi timpul reuniunilor Congresului. Poate se va supune însă legii care spune că membrii Congresului au voie să aibă arme în birouri şi în timpul călătoriilor, atâta timp cât nu sunt încărcate.

Ce urmează?

Mai contează? Răul e făcut şi efectele ar putea fi durată.