Ziar din Rusia: Zeci de militari răniţi sau ucişi în urma scufundării navei Moskva. Rusia ar muşamaliza evenimentul. Mărturia mamei unui marinar

Femeia a povestit că fiul ei a sunat-o de la bordul navei şi i-a spus că au fost loviţi de trei rachete venite de pe teritoriul ucrainean.

„M-a sunat şi plângea din cauza a ceea ce văzuse. A fost terifiant”, spune femeia, precizând că şi ea este speriată şi îngrijorată de viaţa copilului ei.

De asemenea, mama a mai spus că băiatul nu i-a oferit detalii despre ceea ce a văzut, fiind vorba de scene dramatice. El a precizat doar că unii membri ai echipajului şi-au pierdut membre din cauza exploziilor.

Ziarul rus nu a oferit numele mamei şi al marinarului, pentru ca ei să fie protejaţi. Publicaţia relatează că are documente care atestă că tânărul slujeşte Rusia.

Ministerul rus al Apărării nu a dat nicio declaraţie despre victimele de pe nava de război. În schimb, instituţia a publicat sâmbătă un videoclip despre care se spune că marinarii navei se întâlnesc cu comandantul Marinei Ruse la Sevastopol.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2