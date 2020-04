VIDEO Măsurile anti-coronavirus, sfidate de armata rusă cu aprobarea lui Putin. Circa 15.000 de militari exersează pentru parada din 9 mai fără să fie protejaţi

Măsurile anti-coronavirus anunţate de Vladimir Putin nu se aplică pentru toţi. În timp ce 12 milioane de moscoviţi sunt în izolare la domiciliu, circa 15.000 de militari se pregătesc la baza Alabino pentru parada militară din 9 mai, relatează „The Guardian”.

Într-o înregistrare video surprinsă acum câteva zile, militarii pot fi văzuţi stâng unul lângă celălalt fără nicio măsură de precauţie, cum ar fi elementarele măşti sanitare şi mănuşile de protecţie. Ori adunările mai mari de 50 de persoane sunt interzise în Rusia.

„Câţi oameni sunt acolo, 15.000? La naiba, au spus că adunările peste 50 de persoane sunt interzise. Niciunul dintre ei nu poartă mască”, spune un bărbat în această înregistrare video plină de înjurături, adresate deopotrivă autorităţilor, războiului şi unui popor care acceptă supunerea.

Ministerul rus al Apărării a recunoscut faptul că militarii fac exerciţii pentru parada din 9 mai, deşi încalcă măsurile anti-coronavirus.

Video purportedly of Russian troops at the Victory Day Parade rehearsals in Alabino who aren't quite meeting the 1.5 meter social distancing requirement instituted by local officials.https://t.co/Zhut8EX9gt pic.twitter.com/JIQLTPFUMQ